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"Хотели хардкора!" Нацкорпус устроил массовое побоище в Черкассах

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В Черкассах представители Нацкорпуса пытались прорваться к сцене, где выступал президент Украины Петр Порошенко.

Они выдвинули требования, говорится на странице Нацкорпуса в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Где отрубленные руки Гладковского?", "Свинарчука – на нары!" – кричали митингующие возле дворца Дружбы народов, когда со сцены звучал гимн Украины.

К самой сцене им помешали пройти правоохранители. При этом националисты заявили, что силовики применили слезоточивый газ.

"Хотели хардкора!" Нацкорпус устроил массовое побоище в Черкассах

Скриншот

"Хотели хардкора!" Нацкорпус устроил массовое побоище в Черкассах

Скриншот

"Хотели хардкора!" Нацкорпус устроил массовое побоище в Черкассах

Скриншот

Новости
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Позднее они переместились к зданию Черкасской областной государственной администрации и потребовали объяснений от ее главы Александра Вельбовца.

По данным МВД, в стычках пострадали 10 правоохранителей.

"В Черкассах ... представители "Национального корпуса" пытались заблокировать кортеж главы государства и начали провоцировать на драку рядовых жителей Черкасс и полицию. Активисты попытались прорваться на сцену, применяя пиротехнику. Правоохранители применили полицейские меры принуждения. В результате столкновения пострадали 10 полицейских, в том числе и начальник ГУНП в Черкасской области генерал полиции третьего ранга Валерий Лютый - ему рассекли лицо", – сообщила пресс-служба МВД.

По указанному факту открыли уголовное дело.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что протестующие "хотели хордкора".

"Любому гневу есть разумные пределы! То, что сегодня на митинге Петра Порошенко в Черкассах сделали представители "Национального корпуса" – недопустимо! Праведный гнев о коррупционном преступлении справедливый, но может ли он порождать другие преступные действия? Очевидно – не может. Очевидно, что многие среди агрессивно настроенных юношей хотели хардкора, а не справедливости и законности. Прошу настоящих патриотов думать о стране, а не раскручивать спираль ненависти и хаоса, которая разрушает страну не меньше, чем коррупция, против которой вы справедливо протестуете", – заявил он.

Ранее в Киеве под Администрацией президента произошли столкновения между полицейскими и представителями Нацкорпуса, которые устроили протестную акцию в связи с коррупционным скандалом в оборонной сфере Украины.

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Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персоны
Олег ГладковскийПетр Порошенко
Место
УкраинаЧеркассы
Теги
УкроборонпромНацкорпус
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Зямов Oся
Зямов Oся
Що Педро? Это тебе не шапку с девочки снять.
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Scrapper Rondo
Scrapper Rondo
Не було там масової сходки)) Пару десятків їх там було, але не встигли... Відео, як в Черкасах Педро втік від Національного корпусу. Хлопці спізнилися на кілька хвилин! Я сам знімав. https://www.youtube.com/watch?v=YAmthU14UaA&t=5s
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Шаргородська Джулія
Шаргородська Джулія
Вородки...
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Зямов Oся
Зямов Oся
Шаргородська Джулія, само ты выродок, педрофил.
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