"Хотели хардкора!" Нацкорпус устроил массовое побоище в Черкассах

В Черкассах представители Нацкорпуса пытались прорваться к сцене, где выступал президент Украины Петр Порошенко.
Они выдвинули требования, говорится на странице Нацкорпуса в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).
"Где отрубленные руки Гладковского?", "Свинарчука – на нары!" – кричали митингующие возле дворца Дружбы народов, когда со сцены звучал гимн Украины.
К самой сцене им помешали пройти правоохранители. При этом националисты заявили, что силовики применили слезоточивый газ.
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Позднее они переместились к зданию Черкасской областной государственной администрации и потребовали объяснений от ее главы Александра Вельбовца.
По данным МВД, в стычках пострадали 10 правоохранителей.
"В Черкассах ... представители "Национального корпуса" пытались заблокировать кортеж главы государства и начали провоцировать на драку рядовых жителей Черкасс и полицию. Активисты попытались прорваться на сцену, применяя пиротехнику. Правоохранители применили полицейские меры принуждения. В результате столкновения пострадали 10 полицейских, в том числе и начальник ГУНП в Черкасской области генерал полиции третьего ранга Валерий Лютый - ему рассекли лицо", – сообщила пресс-служба МВД.
По указанному факту открыли уголовное дело.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что протестующие "хотели хордкора".
"Любому гневу есть разумные пределы! То, что сегодня на митинге Петра Порошенко в Черкассах сделали представители "Национального корпуса" – недопустимо! Праведный гнев о коррупционном преступлении справедливый, но может ли он порождать другие преступные действия? Очевидно – не может. Очевидно, что многие среди агрессивно настроенных юношей хотели хардкора, а не справедливости и законности. Прошу настоящих патриотов думать о стране, а не раскручивать спираль ненависти и хаоса, которая разрушает страну не меньше, чем коррупция, против которой вы справедливо протестуете", – заявил он.
Ранее в Киеве под Администрацией президента произошли столкновения между полицейскими и представителями Нацкорпуса, которые устроили протестную акцию в связи с коррупционным скандалом в оборонной сфере Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналисты программы "Наші гроші" обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории России.
Гладковский-младший заявил, что будет подавать в суд на журналистовиз-за обвинений.
Олег Гладковский инициировал приостановку своих полномочий на период расследования. Это решение поддержал президент Петр Порошенко.
Он также признался, что Украина действительно закупает запчасти у России.
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