ГБР изъяло оборудование Воздушных сил: командование заявило о подрыве обороны Украины

Сотрудники Государственного бюро расследований устроили обыски в трех зенитных ракетных бригадах Воздушных сил Украины – в Хмельницком, а также в Одесской и Херсонской областях.

Как заявила пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ в Facebook, ГБР изъяло оборудование, обеспечивающее систему противовоздушной обороны страны.

Обыски в части А2860 в городе Хмельницкий прошли 1 июля. "На основании постановления судьи Хмельницкого горрайонного суда Баева, в рамках уголовного производства... следователями составлен протокол осмотра и изъято четыре СВЧ прибора (клистрона) и соответствующую сопровождающую документацию", – сказано в сообщении.

Уточняется, что следователи инкриминируют должностным лицам существенные нарушения в закупке этого оборудования.

Как утверждает пресс-служба, в постановлении суда не говорится об изъятии, а лишь "об осмотре воинской части и подчиненных ей зенитных ракетных дивизионов".

Такие же зеркальные процессуальные действия провели в зенитных ракетных бригадах в Одесской (в/ч А2800) и Херсонской областях (в/ч А1836). Следственные действия военные сравнили с "подрывом обороноспособности государства".

"К сведению, сверхвысокочастотные приборы являются одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель. Созданный запас СВЧ приборов, в случае выхода из строя ЗРК, позволяет быстро восстановить их боеспособность", – отметили в Воздушных силах.

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Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывшему начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Владимиру Замане было сообщено об изменении подозрения в госизмене. Его подозревают в снижении обороноспособности Украины, что привело к аннексии Крыма.