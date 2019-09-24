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24 сентября • обновлено в 18:42
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ГБР объявило подозрение скандальному Микитасю: в чем дело

22т Читать материал на украинском

Скандальному экс-нардепу и бывшему президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю объявили подозрение в хулиганстве из-за его конфликта с главой ОТГ в поселке Любеч Черниговской области Сергеем Пинчуком.

Об этом во вторник, 24 сентября, в своем Тelegram-канале сообщил директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

"Помните историю, как в июле этого года народный избранник ворвался на заседание поселкового совета на Черниговщине. Тогда ГБР зарегистрировало производство по факту хулиганских действий. Сегодня бывшему депутату сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины", – написал он.

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ГБР объявило подозрение Микитасю

ГБР объявило подозрение Микитасю

Википедия

"От ответственности не уйти, даже если очень хочется", – предупредил Труба.

При этом, директор ГБР не назвал фамилии Микитася, однако факты указывают именно на его стычку в качестве кандидата в народные депутаты по округу №206 с главой местной ОТГ.

Напомним, сначала между Микитасем и Пинчуком разгорелась словесная перепалка. Тогда еще нардеп угрожал главе ОТГ тюрьмой. Спор перерос в драку, в ходе которой Микитась разбил телефон соперника.

ГБР объявило подозрение скандальному Микитасю: в чем дело

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее Микитась был уличен в новой афере, выиграв посредством связанных с ним компаний тендер на реконструкцию транспортной развязки на Шулявском мосту.

  • 14 мая к должностным лицам "Укрбуд девелопмент" с обысками приходили сотрудники НАБУ. Следственное действие проводилось в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.

  • В конце августа 2019 года против скандального застройщика открыли еще одно дело.

  • Также сообщалось, что Киевская администрация выдала компании с орбиты Максима Микитася выходные данные на строительство 51-метрового комплекса в Печерском районе столицы.

  • Добавим, что фирма "Укрбудмонтаж", принадлежащая семье скандальных застройщиков Максима и Мирослава Микитасей, выиграла тендер на 2 млрд грн на демонтаж саркофага над 4-м энергоблоком ЧАЭС.

  • 20 сентября Микитася сняли с должности президента "Укрбуда".

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Персона
Максим Микитась
Место
Украина
Тег
Государственное Бюро Расследований
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