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17 февраля • обновлено в 10:09
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ФСБ заявила о задержании в Крыму украинского националиста

2.7т
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Федеральная служба безопасности заявила о задержании украинского националиста в оккупированном Россией Крыму.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье об участии в "вооруженном формировании" – батальоне имени Номана Челебиджихана. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ.

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"Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении жителя Черноморского района Республики Крым, подозреваемого в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации (ч. 2 ст. 208 УК РФ)", – говорится в сообщении.

ФСБ заявила о задержании в Крыму украинского националиста

ФСБ заявила о задержании в Крыму украинского националиста

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты задержали судно с украинцами 15 февраля. В ФСБ заявили, что якобы поймали браконьеров с почти 300 экземплярами камбалы и ставной сетью, которой запрещено ловить рыбу.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Зря видео вставили, сейчас кастрюлями опять шаровары стирать придется.
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Golan Sim
Golan Sim
Не понял, это как? Некий челебиджихан, оказывается, тоже был украинским националистом? ))
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
А что, совместный военно-морской десант двух мега держав укурины и Румынии ещё не освободил его, в результате МОЩНОЙ и ФЕЕРИЧНОЙ спецоперации?))) Или как-то ссыкотно им?)))
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