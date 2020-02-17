Федеральная служба безопасности заявила о задержании украинского националиста в оккупированном Россией Крыму.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье об участии в "вооруженном формировании" – батальоне имени Номана Челебиджихана. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ.

"Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении жителя Черноморского района Республики Крым, подозреваемого в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации (ч. 2 ст. 208 УК РФ)", – говорится в сообщении.

ФСБ заявила о задержании в Крыму украинского националиста

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты задержали судно с украинцами 15 февраля. В ФСБ заявили, что якобы поймали браконьеров с почти 300 экземплярами камбалы и ставной сетью, которой запрещено ловить рыбу.

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