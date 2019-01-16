''Что там в Крыму?'' ФСБ России опозорилась новым фейком об Украине

Российская ФСБ заявила о поимке агента СБУ Леонида Каплуна, который якобы шпионил в Крыму и собирал информацию о дислокации российских воинских частей на оккупированном полуострове.

По версию россиян, Каплун якобы работал водителем автобуса из Киева до Симферополя, но был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины. Видеоролик "допроса" обнародовали в СМИ "Политнавигатор" (чтобы посмотреть запись, доскрольте до конца страницы).

"Нужно сообщать, что происходит на той стороне. Что происходит в Крыму, движение техники, сколько стоит погранцов на российской границе", — заявил мужчина.

Леонид Каплун Скриншот

Он также сообщил, что якобы подписал с сотрудником СБУ договор о добровольном предоставлении информации.

Однако "громкую сенсацию" ФСБ в пресс-службе СБУ назвали фейком, пишет Hromadske. По словам пресс-секретаря ведомства Елены Гитлянской, среди сотрудников СБУ нет человека с именем Леонид Каплун.

Леоинд Каплун

Как писал OBOZREVATEL, в сентябре в Краснодарском крае Российской Федерации ФСБ задержала украинца Сергея Стефаненко. Его обвинили в шпионаже по заданию Службы безопасности Украины.

Стефаненко выдворили за пределы России вскоре после задержания. Личность "агента СБУ" была раскрыта в ходе борьбы с нелегальной миграцией.

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