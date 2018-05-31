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ФСБ снова задержала корабли в Азовском море

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ФСБ РФ остановила в Керченском проливе сразу 5 морских судов, которые шли из портов Бердянска и Мариуполя.

Об этом сообщил в Facebook журналист, редактор издания BlackSeaNews и руководитель проекта "Майдан закордонних справ" Андрей Клименко.

"Сегодня, 31 мая 2018 в интервале между 04:40 и 05:30 Береговая охрана ФСБ РФ задержала в Керченском проливе сразу 5 морских судов с грузами, шли из Бердянска и Мариуполя по назначению", – написал он.

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В свою очередь пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян в комментарии "Громадському радіо" объяснил, что суда остановили для осмотра.

"Речь не о задержке, а обзор, о чем мы уже не раз говорили", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 мая Россия заблокировала для плавания несколько тысяч квадратных километров акватории Азовского моря якобы из-за учений. 24 мая военные РФ задержали два судна - под болгарским и турецким флагами возле Бердянска. В Госпогранслужбе тогда также заявили, что суда не задерживали, а лишь осмотрели.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Олег Слободян
Место
Украина
Объекты
Государственная пограничная служба УкраиныФСБ
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