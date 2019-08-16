ФСБ пошла на новые провокации против Украины в Азовском море

Федеральная служба безопасности России терроризирует украинских рыбаков, которые на законных основаниях занимаются ловлей в Азовском море.

Такие грубые нарушение норм международного права страной-агрессором были зафиксированы контрразведкой СБУ, сообщается на сайте ведомства (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности российская спецслужба незаконно задерживает украинских граждан, а затем через угрозы и шантаж добивается ложных показаний о якобы браконьерском вылове рыбы. Так, в 2018 году представители береговой охраны ФСБ РФ незаконно задержали двух украинцев, которые на рыболовецкой лодке находились в акватории Азовского моря недалеко от Бердянска. Несмотря на отсутствие оснований для задержания, ведь при осмотре украинского судна не было обнаружено никаких средств лова, рыбы и запрещенных к свободному обращению вещей, украинских граждан в принудительном порядке доставили в город Ейск Краснодарского края.

В дальнейшем, без присутствия адвокатов, представителей консульского учреждения или иных уполномоченных лиц, представители ФСБ РФ провели допросы незаконно задержанных украинцев и требовали подписать ложные показания о браконьерском вылове водных живых ресурсов запрещенными орудиями лова.

"В связи с отказом наших соотечественников подписывать такие признания, представители российской спецслужбы прибегли к угрозам инкриминировать им диверсионную и шпионскую деятельность против РФ, которая предусматривает лишение свободы сроком на 20 лет. ФСБ РФ цинично не скрывает своих методов, откровенно заявляя о проведении повторного осмотра судна, во время которого будет "найдено" оружие, взрывчатку, наркотики и тому подобное", – рассказали в пресс-службе СБУ.

Азовское море "Эспрессо.TV"

В итоге, находясь перед реальной угрозой длительного тюремного заключения, украинские граждане вынуждены были дать ложные показания. В отношении них было возбуждено уголовное дело о незаконном рыбном промысле. Украинцы находились в разных местах лишения свободы на территории РФ. После освобождения на них был наложен штраф и конфисковано в доход страны-агрессора катер и другое личное имущество.

Как сообщал OBOZREVATEL, Российская Федерация с 24 июля перекрыла пять районов Черного моря, суммарная площадь которых составляет 118 570 км² - более четверти общей площади в 436 402 км².

Ранее СБУ задержала российский танкер, который способствовал захвату украинских кораблей и моряков у Керченского пролива минувшей осенью. Также были задержаны граждане РФ, однако вскоре их неожиданно отпустили. После этого Россия разразилась угрозами в сторону Украины.

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