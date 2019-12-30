Силовики Путина снова начали хватать украинцев после обмена: подробности

В ФСБ России заявили о задержании 30 декабря двух украинцев, которых обвиняют в попытке покинуть аннексированный Крым в обход российских пунктов пропуска.

Об этом сообщило поддерживающие оккупантов издание "Крыминформ" со ссылкой на Федеральную службу безопасности. Имена задержанных не разглашаются (чтобы посмотреть фото, поскролльте новость вниз).

Как отмечает СМИ, российские силовики поймали мужчин в темное время суток. "В поле зрения пограничников попали два человека, которые следовали по направлению к линии разграничения", – говорится в сообщении.

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Сообщается, что "украинцы имеют криминальное прошлое" и на территории аннексированного Крыма "перебивались случайными заработками".

В отношении каждого из задержанных возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 322 УК РФ – незаконное пересечение Государственной границы РФ. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также журналисты опубликовали кадры задержания из оперативного видео погрануправления ФСБ:

Двое человек у границы Скриншот

Двое человек у границы Скриншот

Задержание Скриншот

Задержание Скриншот

Задержание Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, 29 декабря состоялся большой обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными "Л/ДНР", в ходе которого террористам были переданы 124 удерживаемых лица. В Украину вернулись 76 человек.

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