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30 декабря • обновлено в 19:53
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Силовики Путина снова начали хватать украинцев после обмена: подробности

6.5т
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В ФСБ России заявили о задержании 30 декабря двух украинцев, которых обвиняют в попытке покинуть аннексированный Крым в обход российских пунктов пропуска.

Об этом сообщило поддерживающие оккупантов издание "Крыминформ" со ссылкой на Федеральную службу безопасности. Имена задержанных не разглашаются (чтобы посмотреть фото, поскролльте новость вниз).

Как отмечает СМИ, российские силовики поймали мужчин в темное время суток. "В поле зрения пограничников попали два человека, которые следовали по направлению к линии разграничения", – говорится в сообщении.

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Иллюстрация

Иллюстрация

Сообщается, что "украинцы имеют криминальное прошлое" и на территории аннексированного Крыма "перебивались случайными заработками".

В отношении каждого из задержанных возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 322 УК РФ – незаконное пересечение Государственной границы РФ. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также журналисты опубликовали кадры задержания из оперативного видео погрануправления ФСБ:

Двое человек у границы

Двое человек у границы

Скриншот

Двое человек у границы

Двое человек у границы

Скриншот

Задержание

Задержание

Скриншот

Задержание

Задержание

Скриншот

Задержание

Задержание

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, 29 декабря состоялся большой обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными "Л/ДНР", в ходе которого террористам были переданы 124 удерживаемых лица. В Украину вернулись 76 человек.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Российско-украинский конфликт Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Новости Крыма Крым ФСБ задержание фотографии
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Комментарии
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Обсс: *Силовики Путина снова начали хватать украинцев после обмена! *!! "...российские силовики поймали мужчин в темное время суток. "В поле зрения пограничников попали два человека, которые следовали по направлению к линии разграничения" Так неХР шастать по ночам через границу! А какая страна не задержала бы этих де би лов? А как смотрятся на коленях с поднятыми руками!
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5
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Он Алекс
Он Алекс
Kuksov Micha, а как смотрятся на коленях, когда просят путина помочь граждане России ? Видео на ютубе море :)))
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0
2
Ukraine The
Ukraine The
Ну все. Можно выть об очередных "политических узниках Кремля".
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4
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