ФСБ нагрянула в "ДНР" и устроила чистку: что происходит

В оккупированный Донецк приехали сотрудники ФСБ России для расследования хищения так называемой гуманитарной помощи.

В частности, уже были задержаны несколько человек. Среди них - директор департамента КП "Вода Донбасса" Ольга Красная, сообщает "Восточная Правозащитная группа" в Facebook.

"К тем людям, которых задерживали, не допускали адвокатов, в течение 15 дней системно оказывалось психологическое давление и проводились допросы в ночное время", – говорится в сообщении.

ФСБ "Радио Свобода"

Как известно, Россия без согласования с Киевом регулярно отправляла на Донбасс так называемую гуманитарную помощь. Скорее всего, речь идет об оружии и боеприпасах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская журналистка Янина Соколова жестко раскритиковала методы зомбирования населения временно оккупированных территорий Донбасса террористами.

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