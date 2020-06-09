Фото высохшего крупнейшего водохранилища Крыма показали в сети

В интернете опубликовали подборку фото Симферопольского водохранилища, которое практически полностью заросло травой из-за высыхания.

Снимки появились на странице блога RoksolanaToday&Крым25% в Twitter. Судя по состоянию дна объекта, там довольно давно не было воды. Поэтому искусственный водоем покрылся густым слоем растительности.

"Ничего необычного. Просто именно так без "бендер" сейчас выглядит Симферопольское водохранилище. Цветок душистый прерии... Вместо воды лужок. Пока зеленый", – с сарказмом отметил автор публикаций.

Высохшее Симферопольское водохранилище Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Высохшее Симферопольское водохранилище Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Высохшее Симферопольское водохранилище Twitter RoksolanaToday&Крым25%

В комментариях под постами пользователи устроили активное обсуждение катастрофической ситуации с водой во временно оккупированном Крыму. Люди отметили, что оккупанты заслуживают таких проблем.

"Крым без Украины прекрасно возвращается к естественному состоянию – солончаки и немного зелени на ЮБК. Питьевой воды хватит на 200 тыс. человек. Если, конечно, мыться в море и в нем же стирать", "Видно сразу, что Крым без Украины "расцвел" просто", "Красота. Каждый получает, что заслуживает", "Без "бендер" оно так и должно выглядеть", "Ну вот, "а при вашей Украине" даже трава не росла и было затоплено водой. А теперь, сухо, красиво, зелено", – пишут украинцы.

Ничего необычного. Просто именно так без "бендер" сейчас выглядит Симферопольское водохранилище pic.twitter.com/dLzBkEG43b — Մιtαuskαs на карантине 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) June 9, 2020

Цветок душистый прерии...

Симферопольское водохранилище

вместо воды лужок

пока зеленый pic.twitter.com/RsVJ9OlKRn — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) June 9, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее в сети показали масштабы обмеления Чернореченского водохранилища, которое снабжает водой временно оккупированный Севастополь. Река Черная, которая питает его, может полностью высохнуть уже в июне 2020 года.

Что касается Симферопольского водохранилища, то оно, по словам заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, "превратилось в лужу".

Из-за этого без нужных запасов воды остался не только Симферополь, но и такие города, как Судак и Феодосия.

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