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3 марта • обновлено в 16:59
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Фото наемников ЧВК "Вагнер" в Сирии рассекретили в сети

1.7т
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В интернете нашли реальные фото российских наемников ЧВК "Вагнер", которые воюют в Сирии. В своих Telegram-каналах оккупанты пытались ретушировать лица, однако активисты все же вычислили их.

Фото военных преступников появились на странице "Инфорпост" в Twitter. "ЧВК "Вагнера" прячут морды в Сирии. Но ведь все тайное становится явным рано или поздно, верно? Держите оригиналы фотографий", – написали авторы поста.

Наемники ЧВК "Вагнер" в Сирии

Наемники ЧВК "Вагнер" в Сирии

Twitter "Инфорпост"

Наемники ЧВК "Вагнер" в Сирии

Наемники ЧВК "Вагнер" в Сирии

Twitter "Инфорпост"

На снимках наемники позируют на фоне разрушенных зданий, а также пропагандистских баннеров с президентами России и Сирии Владимиром Путиным и Башаром Асадом. Кроме того, россияне хвастливо подписали свои фото с войны в чужой стране: "Все включено, СПА-курорт "Пальмира Отель", "Наши на фоне президента России и генерал-губернатора САРатова".

Наемники ЧВК "Вагнер" в Сирии

Наемники ЧВК "Вагнер" в Сирии

Twitter "Инфорпост"

Наемники ЧВК "Вагнер" в Сирии

Наемники ЧВК "Вагнер" в Сирии

Twitter "Инфорпост"

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
Тег
ЧВК Вагнер
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Комментарии
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
И что из этого? Они деньги зарабатывают.
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0
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
ау,а где моё фото..
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a alexeyon
a alexeyon
Oleg Oleg, на ПаРа,ше возле дырки твое фото
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