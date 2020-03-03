Фото наемников ЧВК "Вагнер" в Сирии рассекретили в сети

В интернете нашли реальные фото российских наемников ЧВК "Вагнер", которые воюют в Сирии. В своих Telegram-каналах оккупанты пытались ретушировать лица, однако активисты все же вычислили их.

Фото военных преступников появились на странице "Инфорпост" в Twitter. "ЧВК "Вагнера" прячут морды в Сирии. Но ведь все тайное становится явным рано или поздно, верно? Держите оригиналы фотографий", – написали авторы поста.

Наемники ЧВК "Вагнер" в Сирии Twitter "Инфорпост"

Наемники ЧВК "Вагнер" в Сирии Twitter "Инфорпост"

На снимках наемники позируют на фоне разрушенных зданий, а также пропагандистских баннеров с президентами России и Сирии Владимиром Путиным и Башаром Асадом. Кроме того, россияне хвастливо подписали свои фото с войны в чужой стране: "Все включено, СПА-курорт "Пальмира Отель", "Наши на фоне президента России и генерал-губернатора САРатова".

Наемники ЧВК "Вагнер" в Сирии Twitter "Инфорпост"

Наемники ЧВК "Вагнер" в Сирии Twitter "Инфорпост"

ЧВК Вагнера прячут морды в Сирии.

Но ведь все тайное становится явным рано или поздно, верно? Держите оригиналы фотографий. pic.twitter.com/KkZumkjt5d — Інфорпост (@inforpostcom) March 3, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL:

в конце февраля стало известно, что на северо-западе Сирии погибли по меньшей мере 47 российских наемников.

Позже в сети появились кадры их ликвидации, а также военных, подконтрольных Асаду, в провинции Идлиб.

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