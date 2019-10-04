"Будет новый Майдан": Цимбалюк предупредил о роковой ошибке Зеленского

Умалчивая до последнего о деталях согласования "формулы Штайнмайера", президент Украины Владимир Зеленский допустил коммуникационную ошибку, которая может стать роковой для страны.

Ведь нежелание объяснять такие важные шаги народу может привести к новому Майдану, которым воспользуется Россия. Такое мнение в своем видеоблоге на YouTube озвучил украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Зеленский

"Такие ошибки коммуникации создают предпосылки для Майдана-3. И вообще-то в этом заинтересована Москва, Путин. Потому что в случае дестабилизации в нашей стране, они отхватят намного больше, чем гипотетически может быть или не может по "формуле Штайнмайера", – предупредил он.

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