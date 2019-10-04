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4 октября • обновлено в 13:05
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"Будет новый Майдан": Цимбалюк предупредил о роковой ошибке Зеленского

5.1т Читать материал на украинском

Умалчивая до последнего о деталях согласования "формулы Штайнмайера", президент Украины Владимир Зеленский допустил коммуникационную ошибку, которая может стать роковой для страны.

Ведь нежелание объяснять такие важные шаги народу может привести к новому Майдану, которым воспользуется Россия. Такое мнение в своем видеоблоге на YouTube озвучил украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

"Такие ошибки коммуникации создают предпосылки для Майдана-3. И вообще-то в этом заинтересована Москва, Путин. Потому что в случае дестабилизации в нашей стране, они отхватят намного больше, чем гипотетически может быть или не может по "формуле Штайнмайера", – предупредил он.

Новости
Появился полный текст "формулы Штайнмайера", подписанный Кучмой

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Персоны
Владимир Зеленский Роман Цимбалюк
Место
Украина
Тег
Формула Штайнмайера
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Свiдомо MAHДАйнутая мpaзота одну гражданскую войну не закончилa...начинаeт вторую мутить.
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Валевич Борис
Валевич Борис
Роман говорит о патовой ситуации, если не Майдан плохо то пророссийский президент сливающий страну еще хуже .......
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Александров Сергей
Александров Сергей
Очень обнадеживающее заявление! Полномасштабная гражданская война в хох-лятнике, все против всех, стала бы наименее затратным способом уничтожения этого недогосударства.
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