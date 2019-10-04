"Будет новый Майдан": Цимбалюк предупредил о роковой ошибке Зеленского

Умалчивая до последнего о деталях согласования "формулы Штайнмайера", президент Украины Владимир Зеленский допустил коммуникационную ошибку, которая может стать роковой для страны.
Ведь нежелание объяснять такие важные шаги народу может привести к новому Майдану, которым воспользуется Россия. Такое мнение в своем видеоблоге на YouTube озвучил украинский журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Владимир Зеленский
"Такие ошибки коммуникации создают предпосылки для Майдана-3. И вообще-то в этом заинтересована Москва, Путин. Потому что в случае дестабилизации в нашей стране, они отхватят намного больше, чем гипотетически может быть или не может по "формуле Штайнмайера", – предупредил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведение выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса.
РосСМИ распространили информацию о том, что украинская делегация якобы, как и другие участники переговоров в Минске, подписала нашумевший план по Донбассу – "формулу Штайнмайера".
После этого президент Украины Владимир Зеленский провел срочный брифинг, на котором сообщил, что Украина согласовала, но не подписала "формулу". Он пообещал, что "капитуляции не будет".
1 и 2 октября недовольные подписанием "плана Штайнмайера" украинцы вышли на акции протеста под здание Офиса президента и на Майдан Независимости.
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