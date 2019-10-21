Фигурантов "дела Гладковского" хотят освободить от ответственности: заявление ГПУ

В Шевченковский районный суд Киева были направлены ходатайства об освобождении от ответственности фигурантов "дела Гладковского".

Как передает УП со ссылкой на Генеральную прокуратуру, ходатайства касаются Андрея Рогозы и Виталия Жукова.

"По результатам расследования 26.07.2019 в Шевченковский районный суд Киева направлены ходатайства об освобождении от уголовной ответственности Ж. и Р. ... на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины, а именно в связи с уплатой налогов", - ответили в ГПУ.

Следствие Главной военной прокуратуры установило, что Рогоза и Жуков фактически руководили фирмой "Оптимумспецдеталь" и способствовали уклонению компанией от уплаты налогов на сумму 26,6 миллиона гривен. Однако обвиняемые в полном объеме возместили убытки.

Статья, которая позволила Жукову и Рогозе избежать наказания, предполагает, что подозреваемые должны были заплатить налоги и возместить убытки до того, как им объявят подозрение.

Генеральная прокуратура Украины Зеркало недели

Как писал OBOZREVATEL:

журналисты программы "Наші гроші" минувшей зимой обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории РФ. Среди других участников схемы были указаны Олег и Игорь Гладковские.

8 октября детективы НАБУ сообщили о подозрении Гладковскому – в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины.

Высший антикоррупционный суд 19 октября избрал меру пресечения для Гладковского. Его отправили в СИЗО на два месяца с возможностью внесения залога в 10 миллионов гривен.

21 октября Гладковский вышел на свободу. За него внесли залог.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал