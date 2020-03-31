Появилась реакция известных украинцев на гибель бывшего владельца банка "Аваль" Федора Шпига.

Погибшего называют талантливым руководителем, меценатом и хорошим человеком.

Федор Шпиг facebook.com/fedir.shpyg

Так, член Инженерной академии Украины Павел Науменко отметил, что он испытывал глубокое уважение к Шпигу.

"Почему все происходит так несправедливо? Особенно тогда, когда речь идёт о человеке, которого знал и к которому всегда испытывал глубокое уважение. Уверен, что о Федоре Ивановиче и его замечательной команде того времени можно будет услышать сотни подобных историй от тех, чьи идеи были воплощены с помощью и при участии его банка. Спасибо Вам за всё!" – написал он.

Бывший сотрудник компании "Полипром" Павел Приходченко назвал Шпига талантливым руководителем и хорошим человеком.

Федор Шпиг facebook.com/fedir.shpyg

"Не стало талантливого руководителя, украинского мецената и хорошего человека – Федора Ивановича Шпига. Невосполнимая и болезненная потеря", – подчеркнул он.

"Погиб Федор Шпиг. Невозможно поверить", – написала у себя в Facebook управляющий партнер RSM-Ukraine Татьяна Бернатович.

Спортивный журналист Николай Моторный назвал смерть Шпига, который был президентом Ассоциации любительского футбола Украины, непоправимой потерей для украинского футбольного сообщества.

"Не стало отца детского футбола "Кожаный мяч". Осиротели юные футболисты, тренеры, весь детский любительский футбол. Отошла целая эпоха возрождения и сохранения массового спорта", – отметил он.

В свою очередь синоптик Наталья Диденко добавила, что Шпиг был меценатом, но таким, который не кичился этим. Она подчеркнула, что при его активном содействии, участии, а иногда полной организации и финансировании, было сделано многое в стране.

Федор Шпиг facebook.com/fedir.shpyg

"Возрождение Батурина. Создание Федерации любительского футбола, восстановление турниров "Кожаный мяч", памятники Николаю Яковченко, Леониду Быкову, литературным персонажам Паниковскому, парочке с "За двумя зайцами" на Андреевском. Активная помощь в строительстве Михайловского собора и памятника княгине Ольге. Инициатор издания книжной серии "Мировая классика на родном языке". Поддержка театров и музыкальных коллективов. А еще сколько вне прессы и одиночными строчками. Мощная личность, патриот, меценат, украинец", – написала Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федор Шпиг погиб результате ДТП на трассе Киев-Чоп 31 марта. Он был за рулем Mercedes Benz GLS-350 и не справился с управлением. В результате автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

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