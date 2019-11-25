ФБР подтвердила достоверность "черной бухгалтерии" Партии регионов о главе предвыборного штаба Дональда Трампа Поле Манафорте.

Об этом сообщил бывший народный депутат Сергей Лещенко Kyiv Post. Он добавил, что ясность была внесена после того, как ФБР сопоставила записи с переводами беглого экс-президента Украины Януковича на счета Манафорта.

"В феврале 2017 года, со мной связался руководитель компании, которая арендовала бывший офис Манафорта в Киеве на Софийской улице, 4. По его словам, они нашли сейф в офисе без ключа и получили разрешение от владельца помещения на его открытие", – рассказал Лещенко.

В сейфе было найдено множество документов, среди них – две просроченные кредитные карты Фила Гриффина и Леонида Аврашова, сотрудников Манафорта.

"Но самым важным документом в сейфе был контракт и счет на перечисление 750 000 долларов США на счет Манафорта в Wachovia Bank, штат Вирджиния, 14 октября 2009 года. Деньги были переведены со счета оффшорной компании Neocom Systems Limited ( Белиз) с банком в Кыргызстане. Согласно документам, эти деньги были платой за 501 компьютер, который Манафорт якобы продал этой компании. Как установило следствие, компания была открыта на имя киевского парикмахера, который сказал, что потерял свой паспорт", – отметил Лещенко.

Пол Манафорт Дело

Он добавил, что та же сумма на ту же дату указана в черном регистре Партии регионов в качестве оплаты для Манафорта.

"Недавно Daily Beast опубликовала документы ФБР, подтверждающие, что примерно та же сумма в 750 000 долларов была действительно переведена на счет Манафорта в Wachovia Bank примерно 15 октября 2009 года. В связи с этим ФБР попросило суд разрешить обыск место для хранения, которое Манафорт использовал для хранения документов. Были также другие подтвержденные переводы в Манафорт с кыргызского счета той же компании, Neocom Systems Limited, на сумму 2,5 миллиона долларов", – рассказал бывший нардеп.

Он добавил, что таким образом, подлинность черной бухгалтерской книги была подтверждена путем сверки сумм в ней с переводами на счет Манафорта в США.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Экс-нардеп Сергей Лещенко передал в Генеральную прокуратуру оригиналы документов по "черной бухгалтерии" Партии регионов, в которых содержится информация о экс-главе предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Поле Манафорте.

13 марта бывшего главу избирательного штаба лидера США Дональда Трампа, который работал на беглого президента Украины Виктора Януковича, Пола Манафорта приговорили к 7,5 годам лишения свободы по двум пунктам обвинения, связанным с лоббистской деятельностью в Украине .

Расследование Мюллера не выявило заговора предвыборного штаба главы государства Дональда Трампа с Россией.

"Мирный план", предложенный российским разведчиком Константином Килимником Манафорту, предусматривал создание на Востоке Украины автономии во главе с беглым президентом Виктором Януковичем.

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