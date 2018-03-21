"Фантастический роман": Сытник обвинил СМИ из-за прослушки Холодницкого

Информация о прослушке в кабинете главы САП Назара Холодницкого является искаженной средствами массовой информации.

Как передает "Укринформ", об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, обвинив СМИ в распространении непроверенных данных.

"К сожалению, специфика медийного пространства в Украине такова, что, не имея ни единого комментария от уполномоченных органов, журналисты пишут такое, что, честно говоря, фантастический роман просто отдыхает. Здесь нечего комментировать", - сказал Сытник.

Журналисты, по словам Сытника, могут сами спросить у руководителя САП Холодницкого о том, что же "он там нашел в своем кабинете".

Также глава НАБУ подчеркнул, что не позволит, чтобы "кто-то из власти взял под контроль то, что происходит в НАБУ и САП".

Отметим, ранее была инфорация, что прослушка в кабинете главы САП Назара Холодницкого была установлена сотрудниками НАБУ под процессуальным руководством департамента расследований в сфере госслужбы и госсобственности Генпрокуратуры и с санкции суда. "Жучки" были заложены в аквариум.

Как писал "Обозреватель", 20 марта СМИ сообщили о скорой отставке Холодницкого из-за проблем со здоровьем и "слишком нервной работы".