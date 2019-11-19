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19 ноября • обновлено в 14:30
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Фанат Путина назначен в комитет нацбезопасности: генерал назвал задачу СБУ

1.3т
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Экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж заявил о том, что народный депутат Руслан Требушкин в статусе члена Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки будет иметь доступ к документам с грифом "совершенно секретно".

"Они (члены этого Комитета. – Ред.) имеют доступ к секретным материалам и к материалам с грифом "совершенно секретно". Они не имеют права вмешиваться в оперативную деятельность, процессуальную деятельность и разведывательную деятельность, но результаты этой деятельности они имеют право получать", – пояснил он в блоге OBOZREVATEL.

Учитывая тот факт, что в свое время Требушкин был соратником беглого президента Украины Виктора Януковича, членом "Партии регионов", генерал заметил: "Я говорю сугубо теоретически, предположительно. Но в данной ситуации общее правило и спецслужб, и государственной деятельности таково: лица, которые имели отношение к каким-либо секторам деятельности, какие-то контакты с иностранными государствами, как правило, не работают в этих комитетах".

Руслан Требушкин получил доступ к документам с грифом "совершенно секретно"

Руслан Требушкин получил доступ к документам с грифом "совершенно секретно"

В то же время Маломуж сообщил о том, что каждый депутат, который будет иметь дело с секретными документами, ставит подпись под обязательством о неразглашении информации. В свою очередь, задача Службы безопасности Украины – контролировать выполнение этого обязательства и в случае его нарушения принимать соответствующие меры.

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Как писал OBOZREVATEL, внефракционный депутат-мажоритарщик Руслан Требушкин вошел в комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Ранее он был соратником Виктора Януковича и входил в "Партию регионов". Во время Евромайдана нардеп координировал доставку носков и еды для "Беркута" в Киев, а, вспоминая аннексию Крыма, говорил, что "благодарен Путину за то, что он сделал".

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персоны
Николай Маломуж Руслан Требушкин
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Служба безопасности Украины
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фил филька
фил филька
петька министром был при януковоще и ни че. ваще главнокомандовал 4 года
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