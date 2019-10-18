В метро и на рынках: как украинцам сбывают фальшивые деньги и чего опасаться дальше

Из-за введения в Украине тысячных банкнот могут оживиться фальшивомонетчики. Поскольку украинцы еще не будут точно знать, как выглядят эти купюры, на крючок мошенников попадутся сотни граждан, в основном пожилого возраста.

Хотя фальшивые деньги в стране ходят и сейчас. Начиная от самых примитивных подделок, напечатанных на ксероксе, до таких, что и банковские устройства не отличают. Подробнее в материале OBOZREVATEL.

Украину наводнили фальшивые пятисотки

В последнее время в Украине массово стали появляться фальшивые 500-гривневые купюры. Об этом даже заявили в НБУ. Там отметили, что изымают их в кассах магазинов, на АЗС и в кассах метрополитена. Такие банкноты склеены из двух листов бумаги, а кассиры не могут их отличить даже с помощью ультрафиолетовых детекторов.

Поддельные 500 гривневые банкноты не могут отличить даже под ультрафиолетом НБУ

Эти банкноты образца 2006 года, хотя на них фальшивомонетчики печатают, например, дату изготовления 2014 год.

"Так происходит потому, что оборудование фальшивомонетчиков настроено на определенную купюру, выпущенную в определенную эмиссию", – поясняет финансовый аналитик Алексей Кущ.

В НБУ говорят, что эти купюры изготавливали с помощью струйной печати с имитацией ультрафиолетовой защиты. "Больше всего фальшивых купюр изымают в Киевской, Львовской, Харьковской, Одесской и Черкасской областях", – говорят в пресс-службе НБУ.

В столице нашли фальшивые деньги Киев Оперативный

Кстати, в сентябре харьковчане массово сообщали о том, что у них появились фальшивые 500-гривневые купюры. Обычно их вручали продавцам на рынках, где проверить подлинность денег невозможно. Такая же ситуация наблюдается и в Одесской области, а недавно о подобных случаях стали сообщать и в Киеве.

Поддельные евро привезли из Турции

В столице задержали 22-летнего парня, который хотел обменять фальшивые гривни на доллары. Для этого он разместил в интернете объявление и нашел покупателя. Однако в автомобиле, когда он пытался передать поддельные деньги в обмен на 15 тысяч долларов, обман был замечен.

Мошенника задержали, дома у него нашли 7 млн фальшивых гривен и оборудование для их изготовления.

У подозреваемого обнаружили 7 млн поддельных гривен Прокуратура Киева

В начале сентября также в Киеве задержали четырех фальшивомонетчиков, которыми руководил гражданин Казахстана. Они сбывали поддельные евро. Первыми попались двое посредников, которые хотели продать 25 тысяч евро. Во время обыска у них дома обнаружили еще 21 тысячу поддельных евро. А печатали деньги в Турции.

Силовики в столице задержали группу с поддельными евро Прокуратура Киева

В Запорожье также задержали группу, которая собиралась сбыть 30 тысяч фальшивых гривен номиналом по 200 грн. Сбывали "деньги" они с помощью пополнения карточного счета через терминалы, покупая товары в магазинах и на рынках. А также предлагали продать банкноты по цене в 2-3 раза ниже.

Что в основном подделывают

В полиции говорят, что 80% фальшивой валюты приходит к нам из Европы и стран Ближнего Востока. Причем на глаз определить фальшивую купюру очень сложно. Высококачественные подделки пропускают даже банковские аппараты. Как правило, на таких "деньгах" отсутствуют некоторые водяные знаки.

Чаще всего в Украине обнаруживают поддельные 500 и 200 гривен, 100 долларов и 100 евро.

Чаще всего подделывают гривны номиналом 500 и 200 UBR.ua

"Подделывать мелкие купюры нет смысла. Потому что, например, себестоимость украинских денег достаточно высокая. Наш монетный двор делает качественные деньги, для этого закупает бумагу за границей. Они способны даже изготовлять деньги для других стран. Поэтому изготовление мелких фальшивых денег невыгодно, качество высокое и себестоимость подделки невыгодна", - говорит Алексей Кущ.

Правда, он вспоминает исключительный пример. Несколько лет назад Украину наводнили 5-гривневые фальшивые купюры, отпечатанные даже на ксероксе.

"В программном обеспечении терминалов одного банка была плохо настроена система. Она не отличала фальшивые 5 гривен от настоящих. И тогда была настоящая вспышка на поддельные купюры номиналом в 5 грн. Ими пополняли карточные счета в терминалах. Потом систему изменили, и все прекратилось", – говорит Кущ.

Терминалы не отличали поддельную 5 гривневую купюру от настоящей UBR.ua

Как подделывают деньги

Также финансовый аналитик подтверждает, что фальшивые евро и доллары едут к нам из-за границы. Причем долларов намного больше. "В принципе на мировом рынке много поддельных долларов и евро, но насколько я знаю, евровалюту подделывают реже. А вот гривни обычно печатают у нас", – говорит Кущ.

В 2014-15 годах, когда началась война на Донбассе, на мирную территорию страны также потекли фальшивые деньги с востока.

"Дело в том, что на Донбассе остались хорошие полиграфические мощности, в том числе и государственный комбинат Госзнак. И можно было подделывать все что угодно на высоком уровне, и наводнить Украину фальшивыми деньгами. Тогда банки серьезно усилили контроль за приемом банкнот, системного всплеска не произошло", – говорит Кущ.

Фальшивками с оккупированного Донбасса можно было наводнить всю страну

Кроме этого существуют и старинные способы подделки денег, которые до сих пор дают свои результаты. Это когда на 1 долларе доклеивают ноль или даже два ноля. Бывает, что купюры просто разрезают пополам, а потом доклеивают к ним фальшивую часть.

С введением банкноты в 1000 гривен начнется всплеск подделок

Также есть опасение, что с введением в стране денег номиналом в 1000 гривен начнется волна фальшивок. "Люди еще толком не будут знать, как выглядит новая купюра. А каждый раз, когда в оборот вводят крупную банкноту, появляются те, кто на этом зарабатывает. Могут таким образом обманывать пожилых людей, рассказывая сказки про денежную реформу", – считает Кущ.

Так будет выглядеть новая банкнота номиналом 1000 грн НБУ

Есть и еще один тип подделки, рассчитанный на людей, которые плохо разбираются в валюте. Это когда австралийский доллар выдают за фунт стерлингов, или африканские доллары выдают за канадские и т.п.

Где сбывают поддельные "деньги"

А сбывают фальшивки на рынках, в магазинах, в транспорте, в метро. Там где много людей и нет возможности проверить купюру. Причем обманывают как продавцов, так и сами продавцы обманывают покупателей.

"Мы покупали печенье в ларьке в Киеве на Сырце, на остановке 16 троллейбуса. Дали 500 грн, потому что других денег не было. Продавец дала сдачу, две купюры по 200 грн. И только дома мы обнаружили, что деньги сувенирные, на них так и было написано. Естественно, продавщица свою вину отрицала", – рассказывает киевлянка Елена Черная.

Сувенирные 200 грн Фантик

"Если речь идет о крупных масштабах, то такие деньги сбывают на черном рынке. Не секрет, что 47% экономики у нас в тени. Поэтому при крупных операциях обмена валют во внебанковских учреждениях можно получить порцию фальшивых купюр. При покупке недвижимости в тени, при неофициальных расчетах. В промышленных масштабах речь может идти о десятках миллионов фальшивых денег, там проходят серьезные операции", – говорит Кущ.

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