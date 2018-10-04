"Ездил и буду ездить": скандальный нардеп разоткровенничался о Крыме

Народный депутат Украины от "Оппозиционного блока" Евгений Балицкий заявил, что продолжает посещать оккупированный Россией Крым и не прекратит, пока ему не запретят.

"Мой старший мой сын был (на полуострове – ред.) в момент того, когда происходили события в Крыму, на территории Украины. Крым – это Украина", – сказал он в эфире телеканала "Прямой".

Также он заявил, что информация о свадьбе его сына в Крыму, которая ранее появилась в СМИ, является "ложью, запущенной идиотами".

"Никогда он (сын – ред.) не проводил там свадьбу. Мой сын был в Крыму. Я езжу в Крым. Потому что Крым – это Украина. Я ездил в Крым 40 лет, езжу и буду ездить, пока мне это не запретит СБУ или ФСБ. Я не общаюсь с государственными органами. Но Крым – это Украина. И мы будем судить тех, кто отключил Крыму воду", – добавил Балицкий.

На уточняющий вопрос, будет ли нардеп судить тех, кто захватил полуостров, он заявил:

"Тех, кто отключал Крыму электричество. Ибо граждане Украины, которые живут в Крыму... Мы будем судить тех, кто устроил геноцид. Геноцид над крымско-татарским народом, русским, украинским и белорусским населением".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Балицкий уже отмечался скандальными заявлениями и поступками. В частности нардеп грозил отхватить часть Украины, заявлял о "фашистской оккупации" Украины, при этом открыто посещая оккупированный Крым.

В свою очередь, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко обратилась к СБУ с просьбой разобраться с визитом Балицкого на полуостров.