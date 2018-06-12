В Украине арестовали известного бизнесмена: что стоит за резонансным делом

Задержание Генеральной прокуратурой и Нацполицией экс-нардепа, владельца одного из крупнейших агрохолдингов Украины "Агромарс" ("Гаврилівські курчата") Евгения Сигала, его супруги Марины и директора филиала птицеводческого комплекса Ивана Зозули наделало немало шума. Их обвиняют в создании птичьего могильника на территории Киевской области.

В субботу, 9 июня, суд взял их под стражу, назначив баснословные суммы залогов: Зозуле - 84 миллиона гривен, Сигалу - 80 миллионов и его супруге - 90 миллионов. Пока необходимые средства внесли только за Марину.

Для сравнения: сыну главы МВД Александру Авакову по "делу о рюкзаках" назначили 5 млн грн залога, "бриллиантовому прокурору" Александру Корнийцу - 3,5 млн грн, одесскому "контрабандисту" Вадиму Альперину, подозреваемому в даче взятки детективу НАБУ, и вовсе 140 960 грн.

О нестыковках в резонансном деле - в материале OBOZREVATEL.

В чем обвиняют

Завязка дела против Сигалов произошла осенью прошлого года. Тогда на птицефабрике из-за аварийного отключения электроэнергии перестала работать вентиляция и случился массовый падеж птицы - в целом 160 тонн тушек, которые нужно было утилизировать.

Евгений Сигал с женой

Такой объем мертвой птицы "Гаврилівські курчата" были не в состоянии переработать самостоятельно. По словам Сигала, решить проблему не смогли и на государственном предприятии "Ветсанутильзавод".

"Забит до ручки, работает день через день, там жуткий бардак, принимают максимум одну машину в день. Мы были вынуждены все это временно положить на своем поле. Совместно с областной и районной администрациями мы создали комиссию, которая обязала нас убрать тушки в установленные сроки. Что и было сделано. По решению этой комиссии были произведены замеры воздуха, почвы и воды. Все в норме. У нас есть акты санитаров", - рассказал OBOZREVATEL Сигал.

Тем не менее, по следам этого инцидента было заведено уголовное дело, которое квалифицировали по ч.1 ст.239 УК Украины - "Загрязнение или порча земель отходами... вследствие нарушения специальных правил, что создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды". Ущерб, нанесенный окружающей среде, оценивают на данном этапе в 254 млн гривен.

Впрочем, у Сигала указывают на странный момент - в уголовном деле есть данные экспертизы КНИСЕ от 5 июня 2018 года, а ЧП было в ноябре 2017 года. По словам бизнесмена, уже после того, как тушки были утилизированы, на место приехали полиция и экологи, которые сделали вывод о загрязнении территории с ущербом в более чем 3 млн грн.

В претензии Государственной экологической инспекции Украины от 23 января 2018 года уже фигурирует ущерб в 72 тысячи гривен.

А вот в уголовном деле сумма резко выросла более чем в 84 раза.

Загрязнение земельных участков "Агромарсом" оценено следствием в 19 млн грн ущерба, выбросы загрязняющих веществ без соответствующих разрешений - в 36 млн грн, а убыток за незаконную добычу природных ресурсов - в 197 млн.

Евгений Сигал

Более того, следствие переквалифицировало уголовное дело о могильнике в особо тяжкое преступление, вменяя Сигалу создание ОПГ, нарушение правил экологической безопасности и нарушение правил охраны и использования недр.

Защита подозреваемых категорически против такой квалификации, особенно в части ОПГ. Как минимум для ее создания нужно пять и более лиц, а о подозрении объявлено троим.

"Могу сказать, что мы не согласны с таким решением, поэтому будем его обжаловать. Мои коллеги будут писать апелляцию. Потому что считаем, что в данной ситуации не доказано наличие обоснованного подозрения и наличие тех рисков, которые отмечала прокуратура", - сообщил OBOZREVATEL адвокат Ивана Зозули Сергей Мась.

Что известно о Сигале

Евгений Сигал родился 19 мая 1955 года в Киевской области в семье аграриев. В 1977-м окончил Украинскую сельскохозяйственную академию по специальности "инженер-механик". Затем работал главным инженером-механиком, заместителем директора государственного птицзавода "Полесский" Вышгородского района Киевской области. А с 1991 года уже занимал пост директора НПО "Комплекс-91". С 1993 по 1998 годы - председателя правления концерна "Комплекс". В 1998 году основал ООО "Комплекс Агромарс".

Сейчас предприятие включает 13 птицеферм, где выращивается около миллиона цыплят. Также в него входят два комбикормовых завода, убойные и мясоперерабатывающие цехи.

В рейтинге самых богатых украинцев за 2018 год Сигал занял 74 место. Его состояние оценили в $74 млн.

Пока коррупционеров продолжают выпускать под символические суммы залогов, уголовное дело против Сигалов ставит под вопрос работу крупного предприятия, которое снабжает украинцев доступной курятиной, исправно платит налоги в бюджет и дает сотни рабочих мест. Именно поэтому в окружении предпринимателя подозревают, что речь идет о банальной попытке отжать бизнес.