Пытался замять дело: нового прокурора Донецкой области поймали на нарушении закона

Новый прокурор Донецкой области Евгений Белоусов не подал декларацию за 2018 год как кандидат на эту должность. Из-за этого он уклонялся от уголовной ответственности и пытался замять соответствующее дело.

Белоусов был назначен на должность Генеральным прокурором Украины Русланом Рябошапкой приказом №477 от 7 ноября 2019 года, написал "Судебный Репортер".

Новый прокурор в соответствии с требованиями п.3 ст. 45 Закона Украины "О предупреждении коррупции" как кандидат на соответствующую должность должен был еще до назначения подать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2018 год.

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Впрочем, мониторинг Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, по состоянию на 12.11.2019 года свидетельствовал о том, что Белоусов не сделал этого.

Последняя поданная им декларация датирована 08.05.2019 года. Ранее Белоусов, работая в органах прокуратуры, систематически подавал декларации о доходах, которые размещены на сайте НАПС.

В действиях нового прокурора усматриваются признаки состава уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины. Сам же Белоусов уклонялся от уголовной ответственности по этой статье, а также пытался всячески замять соответствующее дело.

Новый прокурор Донецкой области Евгений Белоусов не подал декларацию за 2018 как кандидат на эту должность Судебный Репортер

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