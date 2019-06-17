"Это уже началось": известный историк назвал сценарий краха режима Путина в России

Режим президента РФ Владимира Путина рухнет в 2020-м году. Эскалация протестных настроений в Российской Федерации уже началась.

Такое мнение в интервью изданию "Апостроф" выразил политолог и историк Валерий Соловьев. По его словам, уже в следующем году локальных акций протеста станет гораздо больше.

Валерий Соловьев "Апостроф"

"И тогда в Москве и Петербурге тоже начнутся протесты, но они будут носить политический характер. А то, что мы называем кризисом элит, или, как вы выразились "грызней башен" начнется очень интенсивно не раньше чем через год – во второй половине 2020-го года. В такой стране, как Россия, политические процессы не происходят очень быстро", – уточнил он.

Новости Режим Путина становится еще опаснее

Соловьев пояснил, что сегодня россияне запуганы, поэтому им трудно открыто заявить о своих правах. И хотя система административно-полицейского подавления работает все хуже, но она пока что существует.

"Власть создает иллюзию того, что она мощная и грозная. А люди верят иллюзиям. И для того, чтобы они перестали в эти иллюзии верить, им нужно пройти через некоторые этапы политического и даже скорее гражданского воспитания. В Украине формировалось гражданское общество, были возможны самые разные типы протестов. В России протесты загнаны фактически под асфальт", – подвел итог политолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Москве прошли очередные массовые митинги. Они закончились сотнями задержанных, среди которых оказался и оппозиционер Алексей Навальный.

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