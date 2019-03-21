"Это страйк!" Офицер ВСУ показал видео ликвидации террористов на Донбассе

Украинские воины уничтожили на Донбассе пулеметную позицию террористов "Л/ДНР".

Произошедшее попало на видео. Кадры опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан на своем канале в YouTube.

"Воины осы продолжают делать "Страйк". В начале марта оккупанты вновь провоцировали, а воины осы адекватно ответили, сыграв с ними в боулинг. В результате меткого выстрела была уничтожена очередная пулеметняа точка противника и укрепления", — прокомментировал он ролик.

Как сообщал OBOZREVATEL, двое оккупантов были ликвидированы, еще пятеро ранены в результате боевых действий на Донбассе 20 марта.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся