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"Это страйк!" Офицер ВСУ показал видео ликвидации террористов на Донбассе

3.1тЧитать материал на украинском

Украинские воины уничтожили на Донбассе пулеметную позицию террористов "Л/ДНР".

Произошедшее попало на видео. Кадры опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан на своем канале в YouTube.

"Воины осы продолжают делать "Страйк". В начале марта оккупанты вновь провоцировали, а воины осы адекватно ответили, сыграв с ними в боулинг. В результате меткого выстрела была уничтожена очередная пулеметняа точка противника и укрепления", — прокомментировал он ролик.

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Как сообщал OBOZREVATEL, двое оккупантов были ликвидированы, еще пятеро ранены в результате боевых действий на Донбассе 20 марта.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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CARGO 100
CARGO 100
Видео 2015-го года ...
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0
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Какие же террористы тупые. Строят свои пулемётные точки в чистом поле, чтобы офицер ВСУ Штырлиц мог всё качественно заснять. Хоровой щеневмерлы только в конце не хватает.
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andrei andrei
andrei andrei
Смешно. Не успели 200 и 300-х вывезти, а уже очередные фейковые перемоги😁
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