"Это спецоперация СБУ": Гриценко пояснил, как Савченко "заглотила наживку"

Лидер партии "Громадянська позиція" Анатолий Гриценко считает, что ситуация вокруг народного депутата Надежды Савченко, которую обвиняют в подготовке госпереворота, является спецоперацией Службы безопасности Украины.

По его словам, СБУ умело "спровоцировала" нардепа, запугав таким образов народных депутатов, заявил он в эфире телеканала Newsone.

"Эту операцию задумала и провела СБУ. Они просто закинули наживку, которую Савченко и Рубан со своими характерами схватили, и вышли за рамки Уголовного кодекса… Никто никого убивать не собирался, не надо пугать", – сказал экс-министр.

Гриценко уверен, что в случае с Савченко произошла "фиксация преступления на ниточку".

"Все, кто сопровождал и подыгрывал Савченко и Рубану, видели и понимали, что никто ничего взрывать не собирается, и кровь и кишки по Верховной Раде не полетят... Людей запугали, чтобы они проголосовали", - добавил он.

Политик подчеркнул, что в то же время нардеп "перешла черту", организовав доставку оружия с оккупированной территории.

"Это преступление. Это зафиксировано, и это десять с лишним лет срока", - заключил он.

Напомним, в четверг, 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к ответственности, задержание и арест. Нардепа обвиняют в подготовке терактов в центре Киева и госпереворота. Позже Савченко задержали сотрудники СБУ прямо в здании Верховной Рады.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Гриценко заявил, что если бы его политсила была в парламенте, то поддержала бы арест Савченко.