"Это сделал Бог, покаравший коммунистов": выяснились новые данные из секретного досье КГБ по Чернобылю

В открытый доступ попали ранее засекреченные данные КГБ, описывающие реальный масштаб трагедии в Чернобыле.

Как пишет Радио Свобода, в книге "Чернобыльское досье КГБ", где собраны до недавнего времени хранящиеся под грифом "секретно" архивные документы, опубликована справка УКГБ УССР, в которой говорится о реальном уровне радиации.

Так, в городе Полесское, расположенном на границе зоны отчуждения, радиоактивность воздуха на момент аварии составляла 3100 микрорентген в час, почвы 4900 микрорентген в час, а в Киеве "радиоактивность в воздухе по различным точкам от 500 до 1050 микрорентген в час". При этом безопасный для здоровья человека радиационный фон составляет около 20–30 микрорентген в час, максимум 50.

В книге также собраны уникальные архивные данные, которые открывают глаза на вопиющее безразличие советских властей к жизням рядовых граждан.

Чернобыль

"25 больниц, ссылаясь на указание Минздрава УССР, в историях болезни больных с признаками "лучевая болезнь" указывают диагноз "вегетососудистая дистония". По мнению главврача областной больницы Клименко А. М., подобная постановка вопроса может в последующем привести к путанице при назначении лечения, диагностике, а также решении вопроса об инвалидности и установлении пенсии", — указано в цитате из донесения для 6-го отдела КГБ УССР по городу Киеву и Киевской области.

Как не сообщали всем жителям СССР о реальном уровне радиации во время и после аварии на Чернобыльской АЭС. КГБ УССР в это время больше занимала "забота о секретности", как можно прочитать в архивных документах того времени.

О том, в чем она выражалась, говорится в донесении от 15 мая 1986 года. В газете "Правда Украины" опубликовано интервью положительного характера об обстановке в Киеве с представителем французской турфирмы.

Сотрудники спецслужб ежедневно слушали и записывали беседы иностранных подданных, находившихся в то время в Киеве, в основном студентов и туристов, а также регулярно проводили с ними "разъяснительную работу". Это приводило к тому, что британские студенты, собравшиеся было уезжать из Киева, неожиданно принимали решение остаться, а в группах иностранцев, приехавших изучать русский язык, посеяны сомнения относительно необходимости покинуть город, хотя посольства и сообщения в западных СМИ рекомендовали обратное.

Чернобыль

В донесении от 30 мая можно прочитать, как отзывался об аварии студент Киевского инженерно-строительного института из Ливана Ходр Джабер: "Это сделал бог, покаравший коммунистов".

У КГБ были свои информаторы на разных промышленных предприятиях, в вузах. Эти люди занимались мониторингом общественных настроений. После того как произошел взрыв на ЧАЭС, задействовали 67 агентов, которые собирали информацию, касающуюся выявления реальных причин аварии, но одновременно им дали задание пресечь панические слухи, распространение антисоветских высказываний. Поэтому на низовом уровне были люди, которые от имени КГБ искали, как их называли в документах, "болтунов", с которыми проводилась "профилактическая работа".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чернобыльской зоне последние годы проживают и переселенцы из Донбасса.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!