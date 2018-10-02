"Это невозможно": в США дали категоричный ответ по обмену Сенцова

В Госдепартаменте США прокомментировали информацию российских СМИ о том, что якобы незаконно удерживаемого в РФ Олега Сенцова могут обменять на заключенных в США россиян.

В частности, в ведомстве заявили, что такие переговоры невозможны, сообщает русская служба BBC.

"Любая нелепая попытка России использовать незаконное задержание гражданина Украины в качестве базы для переговоров была бы еще одним знаком того, что Россия с недостаточным уважением относится к правам человека, суверенитета Украины, и верховенству закона", - отметили в Госдепе.

Олег Сенцов

Там добавили, что выдвинутые против режиссера обвинения в подготовке теракта безосновательны и "являются циничной местью за его позицию по российской оккупации Крыма".

Как сообщал OBOZREVATEL, в российских оппозиционных изданиях появилась информация, что главным условием возврата Россией Сенцова на территорию Украины является выдача трех граждан РФ, осужденных в США.

Виктор Бут и Константин Ярошенко отбывают длительные тюремные сроки в США. Бут был осужден за торговлю оружием, Ярошенко — за контрабанду наркотиков. Мария Бутина была арестована летом 2018 года по обвинению в шпионаже.

Однако в Кремле данную информацию не подтвердили.

Как заявил в комментарии OBOZREVATEL заместитель главы Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко, Украина не будет возражать, если на процесс передачи Сенцова повлияют Соединенные Штаты Америки, обменяв его на российских шпионов.

Напомним, 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии в полярном городе Лабытнанги с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных.