"Это мрак!" В Украине новый случай с извращенцем и детьми

В Запорожской области задержали мужчину, который обнажал половой орган при детях и принуждал их к половому акту.

Об этом в Facebook написал первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. "Что-то в последнее время какое-то ужасы творятся с извращенцами. Сегодня вечером в полицию Запорожской области обратилась с заявлением женщина, 1986 г.р., с просьбой о привлечении к уголовной ответственности ее сожителя, 1988 г.р., ранее судимого",— написал он.

По словама Аброськина, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обнажал половой орган и заставлял детей 2009 и 2013 годов рождения совершить половой акт неестественным путем.

"Факт развращения подтверждается показаниями соседей, которые случайно стали свидетелями указанного события. Подонок задержан", — заключил Аброськин.

"Это мрак! Но вопрос, а куда сами мамаши смотрят, когда с такими сходятся?!", — написали в комментариях.

"Вот поэтому, мы и говорим о создании реестра этих извращенцев", — ответил Аброськин.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Днепром нашли тело 13-летней девочки Инны, которую неделю искала полиция. Убийцей оказался ранее судимый рецедивист.

Также выяснилось, что мать убитой Инны была абсолютно равнодушной к ее поискам.

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