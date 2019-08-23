Это фейк! Появились официальные данные о сбитом тещей Притулы мальчике

Пострадавший в ДТП, которое устроила в Киеве теща шоумена Сергея Притулы и политика Виталия Хомутынника Лилия Сопельник, 9-летний мальчик жив и находится в столичной детской больнице "Охматдет".

Информация о смерти ребенка, которую уже успели распространить некоторые СМИ, оказалась фейком. Об этом сообщила в Facebook пресс-офицер полиции Киева Оксана Блищик.

"Не распространяйте фейковую информацию о смерти мальчика, который вчера пострадал в ДТП! Ребенок в больнице, состояние тяжелое! Будьте людьми! Водителя, которая сбила маму с сыном, задержали", – написала она.

Мальчик, которого сбила теща Притулы, жив

Как подтвердили OBOZREVATEL в "Охматдете, мальчик находится в отделении хирургии.

Отметим, Сопельник уже избрали меру пресечения. Шевченковский районный суд Киева назначил ей домашний арест с запретом покидать место жительства с 23:00 до 6:00 на срок до 22 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Страшное ДТП произошло в Дарницком районе Киева 22 августа. Женщина раздавила мать с ребенком, сдавая назад.

Также всплыли скандальные подробности о бизнесе Сопельник и ее родстве с одиозным экс-нардепом Виталием Хомутынником.

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