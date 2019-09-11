Главная Новости
11 сентября • обновлено в 22:14
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Это эмоциональный вывод": Дронов сделал первое заявление из колонии

Читать материал на украинском

Один из виновников аварии на улице Сумской в Харькове с шестью погибшими Геннадий Дронов, которого приговорили к 10 годам заключения, считает свой приговор не юридическим решением, а эмоциональным.

Об этом сообщают "ФАКТЫ". Геннадия Дронова уже этапировали в колонию на Полтавщине, где он будет высаживать озимые и собирать свеклу.

"Это действительно большая трагедия и люди, которые пострадали, я им сочувствую и до сих пор переживаю. Но все же, все это (решение суда – ред.) Было не юридическим заключением. Это эмоциональный вывод в связи с резонансом", – сказал Дронов.

Геннадий Дронов

Геннадий Дронов

"Факты"

Как отметил адвокат Геннадия Дронова Сергей Перепелица, он готовит кассационную жалобу в Верховный суд, – ведь полную вину Дронова, уверен, суд так и не доказал.

Как сообщал OBOZREVATEL :

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "ДТП в Харькове на Сумской" на OBOZREVATEL.

Тема
ДТП в Харькове на Сумской
Тег
ДТП Зайцева
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
1
Смешно
2
Интересно
10
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пуш Вас
Пуш Вас
бедный мужик,ни за хрен собачий, из за обдолбаной дуры вот так влететь
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Вина Дронова максимум на два года условно.СВОБОДУ ДРОНОВУ!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Блоги / мнения

ads pixel