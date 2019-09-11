"Это эмоциональный вывод": Дронов сделал первое заявление из колонии

Один из виновников аварии на улице Сумской в Харькове с шестью погибшими Геннадий Дронов, которого приговорили к 10 годам заключения, считает свой приговор не юридическим решением, а эмоциональным.
Об этом сообщают "ФАКТЫ". Геннадия Дронова уже этапировали в колонию на Полтавщине, где он будет высаживать озимые и собирать свеклу.
"Это действительно большая трагедия и люди, которые пострадали, я им сочувствую и до сих пор переживаю. Но все же, все это (решение суда – ред.) Было не юридическим заключением. Это эмоциональный вывод в связи с резонансом", – сказал Дронов.
Геннадий Дронов
"Факты"
Как отметил адвокат Геннадия Дронова Сергей Перепелица, он готовит кассационную жалобу в Верховный суд, – ведь полную вину Дронова, уверен, суд так и не доказал.
Как сообщал OBOZREVATEL :
В центре Харькова 18 октября 2017, на улице Сумской случилась страшная авария – внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В аварии погибли шесть человек.
Эксперты Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз передали в Киевский районный суд результаты дополнительной экспертизы по Зайцевой. Они не смогли установить, была ли женщина во время ДТП под действием наркотических или других веществ.
Психиатр-нарколог Борис Михайлов заявил, что Зайцева таки была под действием лекарственных препаратов с наркотическим эффектом.
В вторник, 26 Февраль 2019, Киевский районный суд Харькова огласил приговор по делу о смертельное ДТП на улице Сумской.
В Харькове в среду, 14 августа, состоялся рассмотрение апелляций участников ДТП на ул. Сумской Дронова и Зайцевой. Защита Дронова попросил исследовать результаты автотехнической и медицинской экспертиз, допросить экспертов и врача-нарколога Федирко.
Харьковский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы защиты Дронова и Зайцевой по делу о смертельное ДТП на улице Сумской, в результате чего приговор первой инстанции вступил в силу
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