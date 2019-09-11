"Это эмоциональный вывод": Дронов сделал первое заявление из колонии

Один из виновников аварии на улице Сумской в Харькове с шестью погибшими Геннадий Дронов, которого приговорили к 10 годам заключения, считает свой приговор не юридическим решением, а эмоциональным.

Об этом сообщают "ФАКТЫ". Геннадия Дронова уже этапировали в колонию на Полтавщине, где он будет высаживать озимые и собирать свеклу.

"Это действительно большая трагедия и люди, которые пострадали, я им сочувствую и до сих пор переживаю. Но все же, все это (решение суда – ред.) Было не юридическим заключением. Это эмоциональный вывод в связи с резонансом", – сказал Дронов.

Геннадий Дронов "Факты"

Как отметил адвокат Геннадия Дронова Сергей Перепелица, он готовит кассационную жалобу в Верховный суд, – ведь полную вину Дронова, уверен, суд так и не доказал.

Как сообщал OBOZREVATEL :

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