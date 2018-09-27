''Самоизнасилование'': офицер США высмеял пропагандистов Кремля

Очередные обвинения Россией Украины в катастрофе малайзийского "Боинга-777" рейса МН17 - это рассчитанное на внутреннего потребителя вранье.

Об этом в эфире ObozTV заявил капитан ВМС США Гарри Табах, говоря о "доказательствах" Минобороны РФ. Также он назвал их "групповым самоизнасилованием".

"Это объяснить невозможно. Зачем Германии было уничтожать евреев? Нельзя понять, зачем эти психи-диктаторы это делают. Но большинство немецких граждан - интеллектуалов, образованных людей - поверили в эту пропаганду, что евреи хотят уничтожить мир и начать войну, а Гитлер их остановит", - привел пример Табах.

По его словам, Россия превратила катастрофу рейса МН17 в фарс, довела ситуацию до той степени абсурда, когда мир смеется над трагедией.

"Это уже невозможно слушать. Потому что сначала идет вранье, ошибка, криминал. Потом, чтобы скрыть это вранье, придумывается какой-то фейк, который еще хуже, чем вранье. Потом для этого фейка - новый фейк, который еще хуже, чем предыдущий фейк. А потом просто начинаем винить всех: американцев, чеченцев, украинцев, фашистов... кого угодно! И это уже смех!" - подытожил Табах.

Ранее в эфире ObozTV военный дипломат Украины Петр Гаращук назвал новую "сенсацию" Минобороны РФ "дезинформацией и грязной ложью".

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