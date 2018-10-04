Есть связи в ГРУ: всплыла информация о семье отравителя Скрипаля

Отец отравителя экс-шпиона Скрипаля полковника Главного разведывательного управления России Анатолия Чепиги Владимир занимается строительством домов в Амурской области России.

Владимир Чепига является совладельцем строительной компании "Ивановское", передает "Дождь". У его партнера и гендиректора компании Александра Круцана есть брат Сергей – местный депутат райсовета. В прошлом Круцан служил в ГРУ и воевал в Чечне.

В 2015 году фирма Владимира Чепиги выиграла тендер на строительство 2 домов по программе расселения из ветхого и аварийного жилья, это почти 1,5 миллиона долларов. Конкурентов в конкурсе у этой фирмы не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские журналисты провели собственное расследование в селе Березовка, где местные жители узнали на фотографиях Боширова своего односельчанина Чепигу.

Российский журналист Сергей Канев рассказал, что имеет доказательства участия Чепиги в операции по перевозу Януковича из Украины. Позже сослуживцы полковника ГРУ рассказали, что он получил звание "Героя России" за спецоперацию по аннексии Крыма в 2014 году.