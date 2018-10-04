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Есть связи в ГРУ: всплыла информация о семье отравителя Скрипаля

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Отец отравителя экс-шпиона Скрипаля полковника Главного разведывательного управления России Анатолия Чепиги Владимир занимается строительством домов в Амурской области России.

Владимир Чепига является совладельцем строительной компании "Ивановское", передает "Дождь". У его партнера и гендиректора компании Александра Круцана есть брат Сергей – местный депутат райсовета. В прошлом Круцан служил в ГРУ и воевал в Чечне.

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В 2015 году фирма Владимира Чепиги выиграла тендер на строительство 2 домов по программе расселения из ветхого и аварийного жилья, это почти 1,5 миллиона долларов. Конкурентов в конкурсе у этой фирмы не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские журналисты провели собственное расследование в селе Березовка, где местные жители узнали на фотографиях Боширова своего односельчанина Чепигу.

Российский журналист Сергей Канев рассказал, что имеет доказательства участия Чепиги в операции по перевозу Януковича из Украины. Позже сослуживцы полковника ГРУ рассказали, что он получил звание "Героя России" за спецоперацию по аннексии Крыма в 2014 году.

Читайте все новости по теме "Отравление Скрипаля" на OBOZREVATEL.

Тема
Отравление Скрипаля
Персона
Сергей Скрипаль
Место
Россия
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