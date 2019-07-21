Есть потери: штаб ООС рассказал о первом дне перемирия на Донбассе

Обстрелов со стороны террористов "Л/ДНР" на Донбассе в воскресенье, 21 июля, зафиксировано не было.
Однако, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве два военнослужащих ВСУ погибли и еще два получили ранения. Об этом на странице в Facebook информирует пресс-служба Операции Объединенных сил.
Указывается, что взрывчатка была установлена диверсионно-разведывательной группой противника.
Также в ООС напомнили, что 20 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня.
Иллюстрация. Война на Донбассе
Карта ООС
Напомним:
Трехсторонняя контактная группа согласовала новое перемирие на Донбассе в ходе заседания в Минске 17 июля.
В группе подчеркнули, что рассчитывают на установление "всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного" прекращения огня.
Перемирие началось ночью 21 июля.
Председатель Наблюдательного совета Ассоциации производителей вооружения и военной техники Украины, генерал-лейтенант запаса Дмитрий Уманец указал на символичность даты начала перемирия.
Как сообщал OBOZREVATEL, подразделение Вооруженных сил Украины в субботу, 20 июля, провело одну из самых успешных и грандиозных боевых операций на Донбассе за время войны на востоке Украины.
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