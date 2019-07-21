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Есть потери: штаб ООС рассказал о первом дне перемирия на Донбассе

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Обстрелов со стороны террористов "Л/ДНР" на Донбассе в воскресенье, 21 июля, зафиксировано не было.

Однако, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве два военнослужащих ВСУ погибли и еще два получили ранения. Об этом на странице в Facebook информирует пресс-служба Операции Объединенных сил.

Указывается, что взрывчатка была установлена диверсионно-разведывательной группой противника.

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Также в ООС напомнили, что 20 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня.

Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

Карта ООС

Карта ООС

Напомним:

  • Трехсторонняя контактная группа согласовала новое перемирие на Донбассе в ходе заседания в Минске 17 июля.

  • В группе подчеркнули, что рассчитывают на установление "всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного" прекращения огня.

  • Перемирие началось ночью 21 июля.

  • Председатель Наблюдательного совета Ассоциации производителей вооружения и военной техники Украины, генерал-лейтенант запаса Дмитрий Уманец указал на символичность даты начала перемирия.

Как сообщал OBOZREVATEL, подразделение Вооруженных сил Украины в субботу, 20 июля, провело одну из самых успешных и грандиозных боевых операций на Донбассе за время войны на востоке Украины.

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Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Перемирие на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины ООС Новости Донбасса Новости ДНР Новости ЛНР
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Golan Sim
Golan Sim
ОБЪЕКТИВНО: Совершенно уверенно можно утверждать, что майдановские нацисты страшатся самого факта существования народных республик Юго-Востока. Неспособность киевского режима силой подавить народное движение Донбасса очевидно. Остаётся один путь - цивилизованный и конструктивный диалог, который для адептов майдана крайне труден, но другого выхода у них не остаётся, поскольку банд/еровский нацизм в Украине с каждым днём утрачивает свои позиции и приближается к своему закономерному политическому КРАХУ(CRASH).
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