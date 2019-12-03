"Есть четыре фактора": генерал пояснил, почему Путин не начнет большую войну в Украине

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко назвал четыре фактора, которые, по его мнению, останавливают Кремль от широкомасштабной войны в Украине.

Один из них – неизбежные большие человеческие потери. Об этом он сказал OBOZREVATEL.

По оценкам генерала, в Кремле осознают, что "десятки тысяч погибших с обеих сторон" – это неприемлемые потери, которые неизбежно приведут к социальным потрясениям в России.

Владимир Путин

Второй фактор состоит в том, что у руководства РФ "уже нет иллюзий насчет того, что российские войска в Украине везде будут встречать с цветами, особенно, как они говорят, в русскоязычных областях. И это тоже их останавливает", – продолжил он.

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Третий фактор, по мнению Романенко, состоит в существенном усилении обороноспособности украинской армии. В этом контексте он напомнил о том, что в бюджете на 2020 год "впервые за 28 лет" независимой Украины заложены расходы на армию в размере 3% ВВП.

И, наконец, четвертый фактор, по словам генерала, заключается в том, что в Украине успешно развивается сеть территориальной обороны. "В регионах будут вооруженные люди, оружие и все остальное. Поэтому даже в случае захвата территорий мы будем переходить на подпольную борьбу, на партизанскую", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL:

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