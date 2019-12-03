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3 декабря • обновлено в 14:14
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"Есть четыре фактора": генерал пояснил, почему Путин не начнет большую войну в Украине

4.5т
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Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко назвал четыре фактора, которые, по его мнению, останавливают Кремль от широкомасштабной войны в Украине.

Один из них – неизбежные большие человеческие потери. Об этом он сказал OBOZREVATEL.

По оценкам генерала, в Кремле осознают, что "десятки тысяч погибших с обеих сторон" – это неприемлемые потери, которые неизбежно приведут к социальным потрясениям в России.

Владимир Путин

Владимир Путин

Второй фактор состоит в том, что у руководства РФ "уже нет иллюзий насчет того, что российские войска в Украине везде будут встречать с цветами, особенно, как они говорят, в русскоязычных областях. И это тоже их останавливает", – продолжил он.

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Третий фактор, по мнению Романенко, состоит в существенном усилении обороноспособности украинской армии. В этом контексте он напомнил о том, что в бюджете на 2020 год "впервые за 28 лет" независимой Украины заложены расходы на армию в размере 3% ВВП.

И, наконец, четвертый фактор, по словам генерала, заключается в том, что в Украине успешно развивается сеть территориальной обороны. "В регионах будут вооруженные люди, оружие и все остальное. Поэтому даже в случае захвата территорий мы будем переходить на подпольную борьбу, на партизанскую", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL:

  • Российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр заявил, что развертывание полномасштабной войны России против Украины в ближайшее время маловероятно. Однако страна-агрессор вполне может пойти на такой шаг через год или два.

  • Журналист Виталий Портников заявил о том, что "Москва до последнего времени удерживалась от широкомасштабных военных действий на украинской территории просто потому, что не хотела рисковать энергетическим транзитом и своими обязательствами перед европейцами".

  • Журналист Айдер Муждабаев заявил о том, что президент России Владимир Путин вышел на решающую стадию реализации своего плана по созданию хаоса в Украине, после которого, по его мнению, последует большая война.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт
Персона
Игорь Романенко
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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Комментарии
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
думаю, пора заканчивать комуняцкий проект Украина, пора украинцам вернуться к своим историческим национальным пенатам...
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
В очередной раз х*хлод*билы просят Темнейшего "пожалуйста, завоюй уже нас"! Но не слышит их Темнейший. Х*хлы, вы больны.
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Хо Хол
Хо Хол
Я окончательно запутался. Boйнa же уже идет?
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