Катастрофа МН17 на Донбассе: ЕСПЧ разрешил выдачу Цемаха Нидерландам

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил запрос на запрет выдачи ключевого свидетеля по делу крушения Boeing-777 на Донбассе Владимира Цемаха Нидерландам.

Более того, это решение было принято еще в декабре 2019 года, заявили представители ЕСПЧ, передает российское пропагандистское издание ТАСС.

"Речь идет о жалобе "Цемах против Нидерландов и Украины" (номер 61160/19), которая зарегистрирована судом в 2019 году... и в которой заявитель ссылается на статьи 2, 3, 5 и 6 Европейской конвенции о правах человека. В ноябре ЕСПЧ отклонил запрос истца на одобрение обеспечительной меры, которая позволила бы запретить его экстрадицию в Нидерланды", – сообщили в суде.

Также в ЕСПЧ заверили, что в ответ на факс от заявителя, полученный 25 декабря 2019 года, отправлено письмо, аналогичное тому, что было в ноябре. Тогда суд также сообщал об отказе одобрить подобную обеспечительную меру.

Владимир Цемах ВВС

"Кроме того, в настоящее время не установлена дата рассмотрения приемлемости заявления", – заключил представитель суда.

Факт того, что ЕСПЧ отказал в запрете экстрадиции Цемаха, подтвердил и адвокат террориста Анатолий Кучерена. Как передает "Интерфакс", защитник военного преступника заявил, что суд отклонил запрос на одобрение обеспечительной меры, которая позволила бы запретить выдачу Цемаха.

"Несмотря на подобное решение Страсбургского суда, продолжим искать иные пути по защите интересов Цемаха", – сказал Кучерена.

Адвокат также добавил, что впереди рассмотрение по существу жалобы Цемаха в ЕСПЧ против Нидерландов и Украины и заверил, что якобы не получал официальных уведомлений из Страсбурга.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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