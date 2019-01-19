МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Эсминец США в Черном море: Россия пошла на крайние меры для защиты

Читать материал на украинском

Черноморский флот России начал слежение за эсминцем ВМС США "Дональд Кук" (USS Donald Cook), который прибыл в Черное море.

Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает RT. Уточняется, что американский военный корабль зашел в акваторию моря в 21:50 по киевскому времени.

"Силы Черноморского флота приступили к слежению за американским эсминцем управляемого ракетного оружия Военно-морских сил США USS Donald Cook сразу после его вхождения в акваторию Черного моря", — говорится в сообщении.

Новости
''Наши корабли ходят эскадрой'': офицер ВМC США предупредил об увеличении сил НАТО в Черном море

Отмечается, что непосредственным слежением будет заниматься сторожевой корабль "Пытливый", также будет вестись наблюдение с помощью электронных и технических средств флота.

Отмечается, что в соответствии с конвенцией Монтре пребывание данного корабля в Чёрном море не должно превышать 21 сутки.

Иллюстрация. USS Donald Cook

Иллюстрация. USS Donald Cook

BlackSeaNews

Как писал OBOZREVATEL, утром 19 декабря разведывательный корабль Королевского флота Великобритании HMS Echo (H87) пришвартовался у причала Одесского морского порта.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Обострение в Азовском море" на OBOZREVATEL.

Тема
Обострение в Азовском море
Теги
Черное моревоенная техникаСШАРоссияУкраина
Поделиться в Facebook
17
Комментарии
2
10
Смешно
13
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Polyak Mihail
Polyak Mihail
А что какелы наложили в шаровары), как зашол так выйдет через 21 день. Зайдет к проституткам в Одессу они поднимут денег, им вся какляндия будет завидовать).Дон Пэдруччо приедет в зад их поцеловать ,они ему допомоги дадут под какие нибуть обещания ,и все нормально))- вгоняйте в долги вгоняйте))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Американский эсминец одним своим залпом способен отправить на дно весь кацапский флот в Черном море. И плюс к этому практически все кацапские порты в ЧМ вывести из строя. Поэтому понятно почему кацапские штанишки полны обсерваций
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
2 из 4 ответов | показать все
Polyak Mihail
Polyak Mihail
Ильич Владимир, LЖevitsky Valery сам это придумал кострюля думать мешает ,а рабу думать и не надо просто надо переписывать методичку )). а завтра ее поменяют)).
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
andrei andrei
andrei andrei
Levitsky Valery, Американский эсминец однажды уже обосрался после пролета русских истребителей над их палубой. Хохол, не мрий😁
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Трюма "Дональда Кука" забиты памперсами под завязку. У этих пендосов есть опыт нахождения в Черном море.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1

Наши блоги