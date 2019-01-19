Эсминец США в Черном море: Россия пошла на крайние меры для защиты

Черноморский флот России начал слежение за эсминцем ВМС США "Дональд Кук" (USS Donald Cook), который прибыл в Черное море.

Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает RT. Уточняется, что американский военный корабль зашел в акваторию моря в 21:50 по киевскому времени.

"Силы Черноморского флота приступили к слежению за американским эсминцем управляемого ракетного оружия Военно-морских сил США USS Donald Cook сразу после его вхождения в акваторию Черного моря", — говорится в сообщении.

Отмечается, что непосредственным слежением будет заниматься сторожевой корабль "Пытливый", также будет вестись наблюдение с помощью электронных и технических средств флота.

Отмечается, что в соответствии с конвенцией Монтре пребывание данного корабля в Чёрном море не должно превышать 21 сутки.

Иллюстрация. USS Donald Cook BlackSeaNews

Как писал OBOZREVATEL, утром 19 декабря разведывательный корабль Королевского флота Великобритании HMS Echo (H87) пришвартовался у причала Одесского морского порта.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!