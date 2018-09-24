"Если бы отбил мозги": Гриценко возмутил инцидент с участником ООС и медиком

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко остро отреагировал на инцидент между медиком и участником операции Объединенных сил в Сумской области.

"На Сумщине задержали медика-взяточника, который требовал 140 тысяч гривен от участника АТО за "содействие" оформлению инвалидности, на что солдат-фронтовик и без того имел законное право. Наверное, скажу не слишком политкорректно, но: если бы тот фронтовик отбил взяточнику мозги, я бы его поступок понял и после осуждения - помиловал решением Президента", - написал Гриценко в Facebook.

Как сообщает пресс-служба СБУ, на взятке был пойман председатель одной из городских лечебно-квалификационных комиссий Сумской области.

Оперативники спецслужбы установили, что служащий требовал от местного жителя-участника операции Объединенных сил неправомерную выгоду в размере ста сорока тысяч гривен.

"В такую сумму злоумышленник оценил содействие в прохождении врачебной комиссии и несоздании препятствий для получения группы инвалидности, на которую имел законное право", - отмечается в сообщении.

Правоохранители задержали врача в рабочем кабинете во время получения очередной части взятки в размере 56 тысяч гривен.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.