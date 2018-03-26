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Еще с 2006 года: стало известно о старых связях Савченко с Медведчуком

6.1тЧитать новость на украинском

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко была связана с пророссийским политиком Виктором Медведчуком еще во время своей учебы в Харьковском университете Воздушных Сил.

Об этом в эфире ObozTV заявил бывший депутат Верховной Рады Тарас Чорновил.

Чорновил отметил, что в деле Савченко "не хватает паззла" – куратора, который ее направлял.

Политик выдвинул предположение по поводу куратора.

"Это могут быть ее старые связи с СДПУ (о). Об этом почему-то никто не говорит, но она с 2006 года член военно-патриотической организации при Социал-демократической партии Украины (объединенной) Виктора Медведчука. Об этом все молчат", - подчеркнул Чорновил.

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По его словам, куратором этой организации, когда Савченко училась в Харькове, был давний соратник Медведчука, нынешний народный депутат Игорь Шурма.

"А на передовых ролях там всегда была Вера Савченко", - добавил он.

Как сообщал "Обозреватель", Тарас Чорновил также отметил, что Надежда Савченко находится практически под полным контролем своей младшей сестры.

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Персоны
Надежда СавченкоВиктор Медведчук
Место
Украина
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