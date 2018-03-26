Еще с 2006 года: стало известно о старых связях Савченко с Медведчуком

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко была связана с пророссийским политиком Виктором Медведчуком еще во время своей учебы в Харьковском университете Воздушных Сил.
Об этом в эфире ObozTV заявил бывший депутат Верховной Рады Тарас Чорновил.
Чорновил отметил, что в деле Савченко "не хватает паззла" – куратора, который ее направлял.
Политик выдвинул предположение по поводу куратора.
"Это могут быть ее старые связи с СДПУ (о). Об этом почему-то никто не говорит, но она с 2006 года член военно-патриотической организации при Социал-демократической партии Украины (объединенной) Виктора Медведчука. Об этом все молчат", - подчеркнул Чорновил.
По его словам, куратором этой организации, когда Савченко училась в Харькове, был давний соратник Медведчука, нынешний народный депутат Игорь Шурма.
"А на передовых ролях там всегда была Вера Савченко", - добавил он.
Как сообщал "Обозреватель", Тарас Чорновил также отметил, что Надежда Савченко находится практически под полным контролем своей младшей сестры.
Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на Обозревателе.