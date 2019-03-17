Еще один суицид? В Днепре в луже крови нашли мертвой 17-летнюю девушку

В воскресенье, 17 марта в Днепре на Запорожском шоссе нашли мертвую 17-летнюю девушку, которая лежала на земле в луже крови.
Ее обнаружил прохожий. Об этом сообщает dp.informator.ua.
По информации полиции, поздней ночью около 2:00 мужчина возвращался домой с работы. Возле подъезда он увидел девушку, которая лежала на земле лицом вниз и не подавала каких-либо признаков жизни.
Следов насилия на теле умершей правоохранители не обнаружили. Предварительно, 17-летняя девушка покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна многоэтажки. По неподтвержденной информации, в ее телефоне была переписка со знакомым, где она говорила о своих намерениях. Что именно стало причиной для такого поступка – неизвестно.
Девушка, вероятно, совершила суицид
dp.informator.ua
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ранее, 16 марта, в Харькове 18-летняя девушка покончила жизнь самоубийством, спрыгнув с крыши 16-этажки.
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