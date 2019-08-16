Появились новые факты по "фигуранту" в деле Грымчака

Некоторые украинские СМИ в четверг, 15 августа, распространили информацию о возможной причастности ПОП ООО "Зеленый гай" к делу о получении взятки заместителем главы Министерства ВОТ Юрием Грымчаком в размере 450 000 долларов за помощь в получении разрешения на строительные работы в Киеве.

Киевский предприниматель и владелец данной компании Семен Зельдич в тот же день опроверг какую-либо причастность его фирмы к этому делу.

Сегодня, 16 августа, Зельдич предоставил OBOZREVATEL документы, подтверждающие тот факт, что ПОП ООО "Зеленый гай" с 2015 года не ведет никаких строительных работ на данном объекте и у владельца нет причин обращаться в органы Министерства культуры Украины.

OBOZREVATEL публикует ход работ, который был выполнен по реконструкции нежилого помещения по адресу Набережное шоссе, 25 в Печерском районе города Киев вместе с фото предоставленных документов.

Разработка и согласование проектной документации по реконструкции помещения началась в мае 2012 года. Соответствующая декларация о начале проведения работ была получена Инспекцией государственного архитектурно-строительного контроля в городе Киев.

В том же месяце Главное управление по контролю за благоустройством КГГА выдало контрольную карточку на временное нарушение благоустройства и его восстановление в связи с реконструкцией кафе.

В марте 2013 года объект был сдан в эксплуатацию, о чем свидетельствует соответствующая декларация.

В феврале 2015 регистрационная служба Главного управления юстиции в городе Киев выдала Семену Зельдичу свидетельство о праве собственности.

"Я представил все документы, чтобы опровергнуть неправдивую информацию, которая была распространена украинскими СМИ. Я действительно вел реконструкцию помещения в 2012 году, и проект был согласован Департаментом культурного наследия и культурных ценностей Министерства культуры Украины. В 2015 мы получили право собственности. И с этого года ни я, ни моя компания, ни кто-то другой не подавали никаких документов в органы Министерства культуры с просьбой о начале какого-то нового строительства на нашем объекте. Все обвинения, которые были опубликованы в статье "Украинской правды", считаю необоснованными и прошу опровергнуть эту информацию, которая порочит мое честное имя", – заявил Семен Зельдич.

Владелец "Зеленого гая" также обратил внимание на некорректно написанное предложение в еще одной статье "Украинской правды", которым предполагается то, что предприниматель имел договоренности с Киевсоветом об аренде участка на 25 лет для строительства кафе.

"Земельный участок был передан ПОП ООО "Зеленый гай" в арендное пользование на основании решения Киевсовета от 18.02.1999 года №142/243 и от 29.06.2000 года № 207/928 сроком на 25 лет", – отметил Зельдич.

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