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Еще один 200-й: офицер ВСУ показал еще одного мертвого террориста "ДНР"

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В сети опубликовали данные еще одного ликвидированного террориста на Донбассе.

Об убийстве боевика сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в Facebook. Военный отметил, что 200-ая бригада пополнилась Владимиром Коренюгиным из Донецка.

Штирлиц добавил, что террориста ликвидировали в понедельник, 8 апреля.

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Добавим, что Коренюгин Владимир Анатольевич, 26.06.1989 года рождения, был внесен на сайт "Миротворец".

Убитый террорист Владимир Коренюгин

Убитый террорист Владимир Коренюгин

Соцсети

Убитый террорист Владимир Коренюгин

Убитый террорист Владимир Коренюгин

Соцсети

Убитый террорист Владимир Коренюгин

Убитый террорист Владимир Коренюгин

Соцсети

Убитый террорист Владимир Коренюгин

Убитый террорист Владимир Коренюгин

Соцсети

Убитый террорист Владимир Коренюгин

Убитый террорист Владимир Коренюгин

Соцсети

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Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
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