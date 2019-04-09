Еще один 200-й: офицер ВСУ показал еще одного мертвого террориста "ДНР"

В сети опубликовали данные еще одного ликвидированного террориста на Донбассе.

Об убийстве боевика сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в Facebook. Военный отметил, что 200-ая бригада пополнилась Владимиром Коренюгиным из Донецка.

Штирлиц добавил, что террориста ликвидировали в понедельник, 8 апреля.

Добавим, что Коренюгин Владимир Анатольевич, 26.06.1989 года рождения, был внесен на сайт "Миротворец".

Убитый террорист Владимир Коренюгин Соцсети

Убитый террорист Владимир Коренюгин Соцсети

Убитый террорист Владимир Коренюгин Соцсети

Убитый террорист Владимир Коренюгин Соцсети

Убитый террорист Владимир Коренюгин Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL:

На Донбассе был убит российский наемник из Казахстана Александр "Анапа" Крикунов.

В России от инфаркта умер наемник Денис Карнаухов (позывной "Лебедь"), который летом 2014 года воевал в Славянске на стороне "Донецкой народной республики" и получил там ранения обеих ног.

Бойцы ВСУ 26 марта 2019 года ликвидировали очередного террориста "ДНР" в поселке Доломитное на окраине Горловки Донецкой области.

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