Эпопея вокруг убийства Ноздровской: нардеп выступил с важным заявлением

Подозреваемый в причастности к гибели сестры убитой юристки Ирины Ноздровской - племянник экс-главы Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский - может выйти на свободу по амнистии.

Об этом пишет нардеп от БПП Мустафа Найем для УП.

"Обвинительный акт прокуроров позволяет адвокатам Дмитрия трактовать закон в свою пользу. В суде первой инстанции прокуроры по неизвестной причине не внесли в обвинительный акт два важных обстоятельства, при которых был совершен наезд и погибла сестра Ирины", - пояснил он.

Прокуроры увидели в действиях Россошанского "нарушение правил дорожного движения в очень ограниченном объеме".

"Они не заметили его нетрезвое состояние и не учли, что сразу после наезда он, вместо оказания помощи пострадавшей, занялся решением своей проблемы. По данным свидетелей, сразу после наезда Россошанский длительное время разговаривал по телефону и не оказал помощь пострадавшей, которая все еще была жива и при условии оказания ей помощи могла бы выжить", - подчеркнул Найем.

В обвинительный акт, который прокуроры принесут на повторное заседание суда первой инстанции, должны быть внесены изменения по увеличению объема обвинения Россошанского, убежден народный избранник.

"В частности, в порядке ст. 338 УПК Украины кроме обвинения в нарушении ПДД, повлекшее смерть потерпевшего, должен быть п. 2.9, п.п. А ПДД:" Водителю запрещается управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или находясь под воздействием наркотических или токсичных веществ". Во время суда прокуроры устно озвучили, что Россошанский находился в состоянии наркотического опьянели, но письменно в обвинительный акт это не внесено", - добавил Найем.

Также в порядке ст.339 УПК должно быть предъявлено дополнительное обвинение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК - "Сознательное неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению, в случае, когда он сам поставил потерпевшего в опасное для жизни положение, повлекшее смерть потерпевшего".

"Это не давление и не вмешательство в работу следователей, а призыв к здравому смыслу и элементарным нормам закона, невыполнение которых может существенно осложнить ситуацию", - подчеркнул парламентарий.

Как писал "Обозреватель", об исчезновении Ноздровской стало известно 29 декабря. 1 января в МВД заявили, Ирину нашли мертвой.

Ирина Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

В мае 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию. 27 декабря Апелляционный суд Киева отказал ему в освобождении и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО на 60 суток.

Ноздровской часто угрожали друзья и родственники убийцы. Даже по этому поводу было открыто несколько уголовных производств.

В конце декабря 2017 года состоялось последнее заседание суда, после чего Россошанский остался под стражей, а его отец пригрозил Ирине словами: "Ты плохо кончишь".