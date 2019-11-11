Экс-командира роты "Айдар" вызвали в СБУ: стала известна причина

Бывшего командира роты батальона "Айдар", народного депутата VIII созыва Игоря Лапина вызвали в Службу безопасности Украины на допрос в качестве свидетеля.

Там он дал показания по поводу обстоятельств боев за Луганский аэропорт в июле 2014 года. Об этом он рассказал в блоге OBOREVATEL.

Как сказал Лапин, речь шла о гибели гражданина Российской Федерации Романа Оруджева, который принимал участие в боевых действиях вблизи Луганска на стороне оккупационных войск. В ходе перестрелки террорист был ранен, доставлен в ближайшую больницу, но скончался.

Игорь Лапин в районе Луганского аэропорта в июле 2014 года Facebook Игорь Лапин

В 2016 году его тело было эксгумировано и "передано на оккупированную территорию". Открыто уголовное производство по делу про "убиение мирных граждан Москвы", – рассказал Лапин.

"Никакой подписки про невыезд и других мер ко мне не применялось", – уточнил он.

Как писал OBOZREVATEL, 11 ноября стало известно о том, что Лапина вызывают на допрос в СБУ. На своей странице в Facebook по этому поводу он написал: "Ну что, друзья? СБУ. Наверное, мы начинаем новый этап в жизни. Иду на допрос в Службу безопасности Украины по поводу убиенных мирных московских людей во время прорыва блокады Луганского аэропорта".

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