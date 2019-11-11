Главная Новости
11 ноября • обновлено в 15:26
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Экс-командира роты "Айдар" вызвали в СБУ: стала известна причина

1.1т Читать материал на украинском

Бывшего командира роты батальона "Айдар", народного депутата VIII созыва Игоря Лапина вызвали в Службу безопасности Украины на допрос в качестве свидетеля.

Там он дал показания по поводу обстоятельств боев за Луганский аэропорт в июле 2014 года. Об этом он рассказал в блоге OBOREVATEL.

Как сказал Лапин, речь шла о гибели гражданина Российской Федерации Романа Оруджева, который принимал участие в боевых действиях вблизи Луганска на стороне оккупационных войск. В ходе перестрелки террорист был ранен, доставлен в ближайшую больницу, но скончался.

Игорь Лапин в районе Луганского аэропорта в июле 2014 года

Игорь Лапин в районе Луганского аэропорта в июле 2014 года

Facebook Игорь Лапин

В 2016 году его тело было эксгумировано и "передано на оккупированную территорию". Открыто уголовное производство по делу про "убиение мирных граждан Москвы", – рассказал Лапин.

Новости
Экс-боец АТО получил $15 тыс. за покушение на Бабченко - СБУ

"Никакой подписки про невыезд и других мер ко мне не применялось", – уточнил он.

Как писал OBOZREVATEL, 11 ноября стало известно о том, что Лапина вызывают на допрос в СБУ. На своей странице в Facebook по этому поводу он написал: "Ну что, друзья? СБУ. Наверное, мы начинаем новый этап в жизни. Иду на допрос в Службу безопасности Украины по поводу убиенных мирных московских людей во время прорыва блокады Луганского аэропорта".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Игорь Лапин
Место
Украина
Теги
АТО Новости ЛНР
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
10
1
Смешно
1
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ще не вмерла
Ще не вмерла
"Никакой подписки про невыезд и других мер ко мне не применялось" ... Вывезут или сам приедешь ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения