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Ехали на свадьбу: всплыли подробности кровавого ДТП с семьей на Закарпатье

1.4т Читать материал на украинском

В Закарпатской области в ДТП погибли три человека. Внедорожник Volkswagen Tiguan, в котором ехали люди, лоб в лоб столкнулся с фурой.

Авария произошла на трассе Киев – Чоп возле с. Нелепино Свалявского района 29 июля. В результате столкновения водитель внедорожника и один из пассажиров погибли на месте, еще одна пассажирка скончалась по дороге в больницу.

26-летний водитель фуры, житель Черниговской области, в ДТП не пострадал, при том, что его грузовик слетел в кювет и тут же вспыхнул. Сам водитель едва успел выскочить из кабины.

ДТП в Закарпатской области

ДТП в Закарпатской области

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По предварительной информации, аварию совершил водитель внедорожника. Как сообщила OBOZREVATEL начальник пресс-службы ГУНП Закарпатья Иннесса Манзулич, водитель выехал на встречную полосу, при этом никоим образом не пытался избежать столкновения. Что стало причиной этого, пока не известно.

ДТП в Закарпатской области

ДТП в Закарпатской области

Водитель фуры 26-летний Константин Сивун

Водитель фуры 26-летний Константин Сивун

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ДТП в Закарпатской области

ДТП в Закарпатской области

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ДТП в Закарпатской обалсти

ДТП в Закарпатской обалсти

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Как узнал OBOZREVATEL, в ДТП погибли Василий и Дина Соломчук – жители с. Пановцы Борщевского района Тернопольщины.

"Эти люди мои друзья. Они ехали на свадьбу к племяннице, но не попали туда… Василий и Дина были очень хорошими людьми. У них остался сын. Мы очень грустим за ними", – рассказала нашим журналистам Татьяна.

Погибших в ДТП похоронили 31 июля.

ДТП в Закарпатской обалсти

ДТП в Закарпатской обалсти

Как сообщил OBOZREVATEL, в Одесской области столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, в котором была семья. В результате погибли два человека.

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Автор
Александр Китраль Александр Китраль
Темы
Эксклюзив Криминал Война на дорогах
Место
Украина Ужгород
Теги
ДТП авто Национальная полиция Украины
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Обозреватель Гавнюки
Обозреватель Гавнюки
меньше смээковых-легче дышать
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Обозреватель Гавнюки
Обозреватель Гавнюки
Обозреватель Гавнюки, предлагаю.всем адекватным покинуть сию помойку.пусть чубатые варятся в своем дерьме.
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