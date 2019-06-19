"Ее не стало из-за мерзкого существа!" Появились жуткие подробности о гибели 11-летней Даши

В убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко, тело которой нашли 19 июня после длительных поисков в селе Ивановка Одесской области, подозревается ее 25-летний сосед.

Как сообщил OBOZREVATEL волонтер Сергей Крайм, мужчину допрашивали два дня, но он не признавался в содеянном до тех пор, пока соответствующие показания не дала его соседка.

Труп ребенка был найден на территории того же домовладения поселка, где местные ранее слышали крики. Поисковая группа заходила в этот же двор в первый день поисков, но тогда не обнаружила там ребенка.

Сотрудник отдела ювенальной превенции ГУНП в Одесской области Дмитрий Ревун также рассказал, что Даша была приветливым и творческим ребенком, занималась танцами.

"И очевидно ее не стало из-за действий мерзкого, поганого и обиженного существа, которое не достойно называться человеком", - написал он.

Дарья Лукьяненко мертва obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 июня в Одессе при загадочных обстоятельствах пропал 8-летний Николай Перчик. Также накануне в Одессе исчезла 13-летняя Виктория Городецкая.

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