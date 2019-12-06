"Слуги" провалили замену ловеласа Яременко: "Джокер" слил переписку с отвергнутой кандидаткой

Шоумен и бизнесмен Василий Голованов получил от пранкера "Джокера" переписку с претендентом на пост главы внешнеполитического комитета парламента Галиной Михайлюк.

В прямом эфире NewsOne Голованов сообщил, что ему написал "Джокер" и предложил нигде еще не опубликованную переписку с нардепом от "Слуги народа".

Ведущий напомнил, что экс-глава комитета по внешней политике, член партии "Слуга народа" Богдан Яременко был отстранен от должности после того, как его в зале парламента поймали на переписках с проститутками. В дальнейшем одним из претендентов на пост стала депутат из фракции "Слуга народа" Галина Михайлюк.

"Борьба вокруг должности Яременко, который ушел в отставку, в том числе с моей помощью. Сейчас готовят новую кандидатуру, с которой я пообщался. Это Михайлюк Галина", – написал "Джокер" ведущему. Стоит отметить, что беседу пранкер вел от имени нардепа от партии "Европейская солидарность" Ирины Геращенко (орфография сохранена):

Джокер: Привет, Галина, тебя будут на главу комитета выдвигать? Мы готовы тебя поддержать и считаю Слава тоже поддержит!

Михайлюк: Здравствуйте! Спасибо за поддержку! Пока неизвестно, но я снимать свою кандидатуру не буду и планирую идти до конца.

Джокер: А чего не хотят? Ты действительно одна из самых сильных, я не вижу тебе альтернативы…

Михайлюк: Это все понимают…

Джокер: Офис президента не хочет?? Хотят управляемых??

Михайлюк: Тут пока нет общей позиции, у каждого своя. Это тоже

Джокер: Кто против тебя? Нас больше 20 и Слава поддержит, не хватит?

Михайлюк: ОП вообще не знал о наших фракционных раскладах)) Не знаю, кто был против раньше, но сейчас руководство фракции уже точно против))

Джокер: Коломойского люди за тебя я смотрю, выходит против руководство?

Михайлюк: Люди за меня, но руководство фракции теперь принципиально против))

Джокер: Может поговорить с Арахамией? Если не ты, то это будет очень сложно, кроме тебя с этой должностью никто не справится

Михайлюк: Я с ним говорила

Джокер: Что говорит?

Михайлюк: Каждый раз разные байки

Джокер: А почему он говорил, что ты проверки СБУ не прошла?

Михайлюк: Это все клевета. Я вчера заставила его опровергнуть это

Джокер: Ужас, просто ужас, зачем они это делают. Они Ясько хотят которая полный 0, это ужас, я так нервничаю

Михайлюк: У каждого кандидата свои достоинства

Джокер: Как тебе помочь?

Михайлюк: Все будет хорошо, спасибо Вам за поддержку.

Скриншот переписки Джокера с Михайлюк newsone.ua

Скриншот переписки Джокера с Михайлюк newsone.ua

Скриншот переписки Джокера с Михайлюк newsone.ua

Скриншот переписки Джокера с Михайлюк newsone.ua

Скриншот переписки Джокера с Михайлюк newsone.ua

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как исключенный из фракции "Слуга народа" народный депутат Антон Поляков заподозрил, что с ним пытался пообщаться пранкер Джокер, который устроил "охоту" на парламентариев.

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