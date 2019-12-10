"Надо было сразу сказать": "Джокер" написал Геращенко. Фотофакт

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко показал курьезную переписку с пранкером "Джокером", который известен разоблачениями украинских политиков.

Темой их разговора стала остановка работы волонтерского сайта "Миротворец". Соответствующий скриншот Геращенко опубликовал на своей странице в Facebook во вторник, 10 декабря.

"Несколько слов об элементарных принципах гигиены при общении в мессенджерах и социальных сетях", – написал в посте он.

Антон Геращенко и "Джокер" Коллаж

Неизвестный, подписанный как Кирилл Тимошенко (заместитель главы ОПУ) поздоровался с Геращенко по имени и спросил, "что происходит с "Миротворцем". Замминистра ответил: "Представьтесь, пожалуйста".

"Джокер", – написал собеседник. "Ну так надо же было так сразу и сказать", – ответил Геращенко, добавив, что привык общаться с теми, кого знает. "А с вами, извините, не знаком", – отметил он.

После этого пранкер заявил, что ему жаль, и добавил: "Это ваш выбор".

Переписка с "Джокером" facebook.com/anton.gerashchenko

"Те, кого уже разыграли, подумали: "Блин, а так можно было?" – пошутил один из комментаторов.

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

Проект "Миротворец" объявил, что 10 декабря в 18:00 "на радость боевикам" полностью остановит работу своих серверов. Сотрудники уточнили, что это затянется не более чем на два часа, однако сперва говорилось о полном закрытии сайта.

В то же время доступ к сведениям по объектам исследования "Миротворца" в разделе "Чистилище" будет временно обеспечен только для отдельных пользователей на закрытом ресурсе.

Бывший заместитель министра временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что это не является следствием вмешательства государства в деятельность центра. Он также рассказал о проблемах проекта с финансированием.

В августе правительство Германии осудило сайт "Миротворец" и потребовало от украинской власти предпринять действия по его удалению. Немецкий политик левого толка назвал сайт "инструментом запугивания всего украинского народа".

OBOZREVATEL писал о топ-7 известных артистах, которые в свое время попали в базу сайта.

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