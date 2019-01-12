Дым столбом: в Крыму произошло новое масштабное ЧП, все подробности

В аннексированном крымском городе Щелкино на крыше девятиэтажного дома произошел взрыв и пожар.
Об этом сообщает "управление МЧС" оккупанов. "По уточненным данным взорвалось 2 газовых баллона во время проведения ремонтных работ кровли. К месту происшествия направлены подразделения пожарно-спасательной службы и другие службы экстренного реагирования", – говорится в сообщении. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).
Оккупанты утверждают, что погибших и пострадавших нет, угрозы обрушения дома и разрушения кровли нет.
Как сообщают СМИ, после взрыва последовал пожар, который был локализован на площади 12 кв. метров.
Жители Щелкино показали в сети фото происшествия. По их словам, инцидент случился в многоквартирном доме на ул. Донецкая.
"ВКонтакте" "Щелкино"
"ВКонтакте" "Щелкино"
"ВКонтакте" "Щелкино"
"ВКонтакте" "Щелкино"
"ВКонтакте" "Щелкино"
"ВКонтакте" "Щелкино"
"ВКонтакте" "Щелкино"
"ВКонтакте" "Щелкино"
В крымском городе Щелкино произошел взрыв на крыше жилой многоэтажки— URA.RU (@ura_ru) 12 января 2019 г.
По предварительным данным, горят газовые баллоны pic.twitter.com/VKM0d94ApD
Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном крымском городе Керчь 17 октября 2018 года произошел взрыв в политехническом колледже. Местные "власти" подтвердили гибель 21 человека.
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