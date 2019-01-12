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Дым столбом: в Крыму произошло новое масштабное ЧП, все подробности

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В аннексированном крымском городе Щелкино на крыше девятиэтажного дома произошел взрыв и пожар.

Об этом сообщает "управление МЧС" оккупанов. "По уточненным данным взорвалось 2 газовых баллона во время проведения ремонтных работ кровли. К месту происшествия направлены подразделения пожарно-спасательной службы и другие службы экстренного реагирования", – говорится в сообщении. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Оккупанты утверждают, что погибших и пострадавших нет, угрозы обрушения дома и разрушения кровли нет.

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Дым столбом: в Крыму произошло новое масштабное ЧП, все подробности

Как сообщают СМИ, после взрыва последовал пожар, который был локализован на площади 12 кв. метров.

Жители Щелкино показали в сети фото происшествия. По их словам, инцидент случился в многоквартирном доме на ул. Донецкая.

Дым столбом: в Крыму произошло новое масштабное ЧП, все подробности

"ВКонтакте" "Щелкино"

Дым столбом: в Крыму произошло новое масштабное ЧП, все подробности

"ВКонтакте" "Щелкино"

Дым столбом: в Крыму произошло новое масштабное ЧП, все подробности

"ВКонтакте" "Щелкино"

Дым столбом: в Крыму произошло новое масштабное ЧП, все подробности

"ВКонтакте" "Щелкино"

Дым столбом: в Крыму произошло новое масштабное ЧП, все подробности

"ВКонтакте" "Щелкино"

Дым столбом: в Крыму произошло новое масштабное ЧП, все подробности

"ВКонтакте" "Щелкино"

Дым столбом: в Крыму произошло новое масштабное ЧП, все подробности

"ВКонтакте" "Щелкино"

Дым столбом: в Крыму произошло новое масштабное ЧП, все подробности

"ВКонтакте" "Щелкино"

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном крымском городе Керчь 17 октября 2018 года произошел взрыв в политехническом колледже. Местные "власти" подтвердили гибель 21 человека.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Крым аннексированным быть не может. Учите понятие аннексии. Хотя.... вы ж дебилы. Тупые.
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1
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CARGO 100
CARGO 100
Сплошная руина: появилось новое видео обрушения в Харькове
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CARGO 100
CARGO 100
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