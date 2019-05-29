"Дурбелик, танцуй лучше!" В Житомире разгорелся скандал из-за избиения детей 

В Житомире руководитель "Народного художественного коллектива" ансамбля танца "Улыбка" Татьяна Лопарева ударила 8-летнею девочку во время репетиции.

О непедагогичных приемах преподавания хореографии сообщил отец участницы ансамбля, пишет Житомир.info.

"Инцидент произошел 24 мая во время репетиции концерта, который состоится 30 мая. Я забирал ребенка после занятия: дочь, которая всегда с радостью ходила на танцы, на этот раз была в слезах. Когда я спросил, что случилось, она рассказала о пощечине, которую получила от Татьяны Николаевны. Удар по щеке педагог прокомментировала еще и оскорблением: "Дурбелик, танцуй лучше!" — рассказал Иван.

Отец девочки обратился к учительнице, однако она все обвинения отвергла и отметила, что ребенок все неправильно поняла, мол, это танцы, возможно, она и задела ее, но ненароком.

По словам Ивана, от дочери он также узнал о том, что неделей ранее педагог ударила еще одну маленькую участницу коллектива.

Житомир.info связался с отцом этой девочки. По его словам, ребенок не сразу рассказала родителям о том, что произошло, а только наотрез отказалась ходить на занятия по танцам.

"Мы с женой начали расспрашивать дочь, и она призналась, что преподавательница брала ее за локти и била по лицу ее же руками. На занятия мы, конечно, ребенка больше не поведем. А сегодня написали жалобу в департамент образования Житомирского городского совета", — сообщил отец 7-летней участницы ансамбля Роман.

Лопарева также прокомментировала сложившуюся ситуацию.

"Я не могу понять, в чем дело. Мне жаль, что родители так поступают вместо того, чтобы быть благодарными, что их детей учат прекрасному. Да, это не рисование, играет музыка, и надо быстро вернуться, возможно, где-то, когда помогала вернуться в ритм, задела ребенка, коснулась лица. Но присутствовали другие дети, педагоги. То, что я кого-то била, это клевета. Это ложь. Мне очень неприятно. Если родители будут меня обвинять, я буду обращаться в суд. Обидно, что люди хотят по-другому изложить факты", — заявила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из сел на Житомирщине родители убили свою маленькую дочь, они сожгли ее.

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