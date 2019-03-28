"Думала, война": всплыли новые подробности взрывов в Кропивницком

Очевидцы взрывов на газовой заправке в центре Кропивницкого, в результате которых пострадали четыре человека, поделились подробностями ЧП.

Взрывную волну почувствовали даже в отдаленных уголках города, а огонь видели за десятки километров от места пожара. Об этом идет речь в сюжете "ТСН".

"Думала, война. С потолка посыпалась штукатурка. Взяла два паспорта и выбежала на улицу", – поделилась местная жительница Ольга Цимбалюк.

"Взрыв был очень сильным. Взяла документы и с детьми побежала на улицу", – рассказала Екатерина Урсу.

Взрывы в Кропивницком ГСЧС

Стало известно и о состоянии пострадавших. Двое спасателей и работник заправки получили ожоги 1-2 степени рук и головы. Их жизни, по словам медиков, ничего не угрожает.

В критическом состоянии был доставлен водитель цистерны со сжиженным газом, которая и взорвалась на заправке. Мужчина попал в реанимацию.

"У пациента, который поступил в реанимационное отделение, общая площадь ожогов до 40%. Из них половина - это глубокие, без кожи. Кожа прогорела на всю ее глубину", – сообщили в больнице.

Отметим, ранее в эфире ObozTV начальник Главного управления Нацполиции в Кировоградской области Роман Козьяков рассказал, что правоохранители открыли уголовное производство по ст. 272, ч. 2 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

Он сообщил, что причиной ЧП стало отсоединение шланга от цистерны с горючим.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луганске в ночь с 18 на 19 марта прогремел взрыв. ЧП случилось в спальном районе на улице Клубной.

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