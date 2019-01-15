ДТП в Харькове: защита Зайцевой пошла на радикальные меры

В Харькове районный суд по делу Алены Зайцевой отклонил ходатайство второго участника ДТП Геннадия Дронова о допросе экспертов из Днепра.

Судья Виктор Попрас не удовлетворил ходатайство адвоката Дронова Сергея Перепелицы о привлечении специалистов Днепропетровского научно-исследовательского института судебных экспертиз, сообщает MediaPort.

На суде Перепелица просил предоставить возможность разъяснить экспертам выводы. По мнению защитника Дронова, это необходимо, чтобы выяснить техническую сторону дела.

В частности, Перепелицу интересовала, почему в экспертизе содержится информация о нарушениях Дроновым двух пунктов Правил дорожного движения, а не трех, как указано в обвинительном акте.

Кроме того, адвокат хотел, чтобы эксперты разъяснили расчеты скорости Lexus, на котором ехала Зайцева. Если при допросе выяснится противоречивость выводов экспертов Харьковского института судебных экспертиз им. Бокариуса и Днепропетровского НИИ, это могло бы стать основанием для одновременного допроса экспертов, считает Перепелица.

Алена Зайцева

Отметим, что представитель пострадавших Лариса Матвеева поддержала ходатайство защитника Дронова. Против удовлетворения выступила сторона обвинения и защита Зайцевой.

По мнению прокурора Игоря Мельниченко, экспертиза проведена специалистами, которые не имеют специальных знаний, поэтому является необъективной.

И обвинение, и защита Зайцевой полагают, что ходатайство Перепелицы направлено на затягивание рассмотрения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове могут закрыть автошколу, которая выдала права Зайцевой.

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