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ДТП в Харькове: защита Зайцевой пошла на радикальные меры

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В Харькове районный суд по делу Алены Зайцевой отклонил ходатайство второго участника ДТП Геннадия Дронова о допросе экспертов из Днепра.

Судья Виктор Попрас не удовлетворил ходатайство адвоката Дронова Сергея Перепелицы о привлечении специалистов Днепропетровского научно-исследовательского института судебных экспертиз, сообщает MediaPort.

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На суде Перепелица просил предоставить возможность разъяснить экспертам выводы. По мнению защитника Дронова, это необходимо, чтобы выяснить техническую сторону дела.

В частности, Перепелицу интересовала, почему в экспертизе содержится информация о нарушениях Дроновым двух пунктов Правил дорожного движения, а не трех, как указано в обвинительном акте.

Кроме того, адвокат хотел, чтобы эксперты разъяснили расчеты скорости Lexus, на котором ехала Зайцева. Если при допросе выяснится противоречивость выводов экспертов Харьковского института судебных экспертиз им. Бокариуса и Днепропетровского НИИ, это могло бы стать основанием для одновременного допроса экспертов, считает Перепелица.

Алена Зайцева

Алена Зайцева

Отметим, что представитель пострадавших Лариса Матвеева поддержала ходатайство защитника Дронова. Против удовлетворения выступила сторона обвинения и защита Зайцевой.

По мнению прокурора Игоря Мельниченко, экспертиза проведена специалистами, которые не имеют специальных знаний, поэтому является необъективной.

И обвинение, и защита Зайцевой полагают, что ходатайство Перепелицы направлено на затягивание рассмотрения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове могут закрыть автошколу, которая выдала права Зайцевой.

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Место
УкраинаХарьков
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